In vacanza con il ’van’ L’abitar viaggiando sempre più alla portata

Con Drivalia una vacanza on the road senza pensieri. La società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank fa il suo ingresso nel settore del noleggio dei veicoli leisure di tutte le durate, siglando una partnership con Giottiline, uno dei più importanti costruttori italiani di camper, parte del Groupe Rapido. Grazie all’accordo, sarà possibile salire a bordo di uno dei nuovi GiottiVan 60B, furgonato che – con meno di 6 metri di lunghezza – unisce praticità di guida e comodità degli interni, attrezzati per ospitare fino a 4 persone con due letti matrimoniali a castello (con doghe in legno), guardaroba a due ante, bagno con ampia doccia e frigo da 135 litri. Il noleggio del van (tariffe da 125 euro al giorno), include tutti gli accessori.

Il modello, prenotabile sul sito di Drivalia, potrà essere ritirato in uno dei Drivalia Mobility Store, tra cui quelli di Alba (CN), Bari Porto, Livorno, Palermo Aeroporto, Pesaro e Pisa Aeroporto. "Con l’ingresso dei van di Giottiline nella nostra flotta, Drivalia amplia il ventaglio di soluzioni di mobilità intercettando le esigenze di un pubblico sempre più interessato ai viaggi itineranti e alla ’vanlife’, come dimostrato dalla crescita del settore delle vacanze outdoor: solo nei tre primi mesi del 2023 c’è stato un aumento del 10-15% delle prenotazioni" dice Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia.

"Siamo entusiasti che i nostri modelli siano stati adottati da Drivalia. Questa partnership offre ai clenti la possibilità di accedere alle formule flessibili e innovative di Drivalia, per un’esperienza di mobilità libera da preoccupazioni" dichiara Giuseppe Pinto, CEO di Giottiline.