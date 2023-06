In moto o in barca. L’irrefrenabile voglia di muoversi in libertà

Sarà l’estate che da pochi giorni è ufficialmente arrivata. Sarà il meteo che volge finalmente al bello dopo l’ultimo fatidico ’maggembre’. Sarà la voglia di vacanza che contraddistingue questo momento dell’anno. Sarà, ma la storia di copertina di questo numero di QN Mobilità trasmette un senso di libertà che appare quasi salvifico dopo i tempi del lockdown e delle regioni ’a colori’. Capelli al vento (per chi li ha...) ma sotto il casco, occhiali da sole, sguardo verso l’infinito e un desiderio recondito di viaggiare. Di muoversi. Una ’Wanderlust’ – per dirla come i bavaresi – che BMW celebra con i primi cento anni del marchio motociclistico Motorrad. Nel termine tedesco composto (come i teutonici spesso fanno) ci sono due parole, wander e Lust. ’Lust’ significa letteralmente ’voglia’ e fin qui niente da dire. Nel verbo ’wandern’ invece l’idea del viaggio è affiancata da un senso di lentezza, di sublime appagamento dei luoghi che andiamo a visitare e, soprattutto, di scoperta.

E cosa c’è di più affascinante della scoperta? Provate a chiederlo a chi – in un numero sempre più importante – ha deciso di passare le vacanze estive in camper. Proprio così. Provate a chiedere a loro, ai seguaci della filosofia che è esplosa nell’immediato post-Covid. Oggi l’abitar viaggiando non è un vezzo né tantomeno una moda. E’ un modo tutto contemporaneo di essere sostenibili e ampliare la possibilità di scoperta. I dati parlano chiaro con le richieste di noleggio (ma anche le vendite di camper e caravan vanno molto bene) per un mezzo che definisce il senso di libertà in un’altra differente declinazione. La libertà di non avere fretta che, ai giorni nostri, appare quasi più un lusso che un’opzione.

Ma anche la bicicletta, il monopattino rappresentano il concetto moderno di libertà di muoversi. E per non rimanere ancorati alla terraferma, forse è bene volgere lo sguardo all’elemento acquatico: in questo caso la tendenza è ormai consolidata. Barche, catamarani e gommoni sono sempre più ’noleggiati’. Le soluzioni per vivere un sogno ci sono, per tutte le esigenze e per ogni tipo di budget. Basta scatenare la voglia di muoversi. E poi, buon vento. E buona lettura.