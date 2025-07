In carrozza come negli anni ’30. La ’Ferrovia delle meraviglie’ torna tra Cuneo e Ventimiglia

Sono partiti nei giorni scorsi e torneranno anche per il mese di agosto i treni storici lungo i binari della ‘Ferrovia delle Meraviglie’, la celebre Cuneo-Ventimiglia, considerata tra le linee ferroviarie più belle al mondo. Dopo i primi viaggi di luglio il treno storico, trainato da una locomotiva Diesel in livrea d’epoca, tornerà il 3, 10, 17 e 31 agosto per poi effettuare l’ultimo viaggio il 7 settembre. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e gli enti territoriali italiani e francesi facenti parte della ’Comunità d’agglomerazione della Riviera francese’.

Il treno, composto da carrozze storiche anni ‘30 e ‘40 del tipo ‘Centoporte’, partirà dalla stazione di Ventimiglia alle 9.55 per raggiungere Tende alle 11.40. Al ritorno, il convoglio ripartirà verso la Liguria alle 16.30 e arriverà a Ventimiglia alle 18.05. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Airole, Olivetta S. Michele, Breil Sur Roya, Fontain Saorge, St. Dalmas de T., La Brigue e Tende. I viaggiatori potranno approfittare di una sosta prolungata per visitare la mostra presso il Musée départemental des Merveilles di Tende e la suggestiva chiesa di Sainte-Marie en l’Assomption a Breil-sur-Roya. La linea Breil-Ventimiglia, che si snoda per 96 km tra le Alpi Marittime e lo spettacolare Parco Nazionale del Mercantour fino a raggiungere la Riviera del ponente ligure, è conosciuta come la ‘Ferrovia delle Meraviglie’. Il suo nome deriva dalla bellezza dei luoghi attraversati e dalle particolari soluzioni tecniche adottate nella sua costruzione, come i suggestivi ponti che collegano le strette valli del Roya e le numerose gallerie, tra cui quella elicoidale di Vernante, lunga circa 1.500 metri. Info su itinerario e caratteristiche del servizio su www.fstrenituristici.it. Biglietti disponibili su www.railbook.it. L’elenco aggiornato dei treni storici in partenza nelle prossime settimane in tutta Italia è disponibile all’indirizzo www.fondazionefs.it/it/treni-storici.html: dal Friuli Venezia Giulia alla Campania ce n’è davvero per tutti i gusti. Intanto sono molte le novità legate al turismo ferroviario volute per l’autunno da FS Treni Turistici Italiani (la società del Gruppo FS dedicata al turismo ferroviario).

Dal mese di settembre sarà possibile partire da Roma verso Siena a bordo dell’Espresso Val d’Orcia, attivo ogni sabato e domenica dal 6 settembre al 1° dicembre. Sempre da Roma Termini, a partire dal 19 ottobre e fino al 28 novembre, prenderà il via l’Espresso Langhe-Monferrato, pensato per accompagnare i passeggeri ad Alba in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. L’Espresso Assisi sarà, invece, attivo tutte le domeniche dal 5 ottobre al 7 dicembre, per un viaggio tra Umbria e Toscana che accompagnerà i passeggeri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti e spirituali del centro Italia, con arrivo ad Arezzo. I biglietti per tutti gli itinerari sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e tramite i canali di vendita Trenitalia.

Davide Costa