La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
QN Mobilità
In bilico tra problemi vecchi e nuovi
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
In bilico tra problemi vecchi e nuovi

Lo ’Snodo d’Italia’ ce la sta mettendo tutta per sciogliere i suoi nodi, a costo di divenire in un cantiere a cielo aperto e non senza polemiche. Dopo Milano, Firenze e Monza il nostro viaggio attraverso la urban mobility fa tappa a Bologna, la città italiana che forse più di ogni altra paga lo scotto di essere ’di passaggio’, crocevia degli spostamenti auto e in treno per chi attraversa l’Italia. Bologna ha raccolto la sfida e ha deciso di cambiare da cima a fondo la sua viabilità, anche in centro. Buona fortuna.

