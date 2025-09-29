In bilico tra problemi vecchi e nuovi

Lo ’Snodo d’Italia’ ce la sta mettendo tutta per sciogliere i suoi nodi, a costo di divenire in un cantiere a cielo aperto e non senza polemiche. Dopo Milano, Firenze e Monza il nostro viaggio attraverso la urban mobility fa tappa a Bologna, la città italiana che forse più di ogni altra paga lo scotto di essere ’di passaggio’, crocevia degli spostamenti auto e in treno per chi attraversa l’Italia. Bologna ha raccolto la sfida e ha deciso di cambiare da cima a fondo la sua viabilità, anche in centro. Buona fortuna.