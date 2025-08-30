In aumento gli impatti tra animali e aeromobili. Contromisure allo studio

In gergo si chiama “wildlife strike“ e indica l’impatto tra aeromobili e animali durante le fasi di volo, una delle incognite più pericolose per il traffico aereo. L’anno scorso l’Enac ha censito 2.618 incidenti in Italia, con un aumento percentuale dell’8,36% rispetto al 2023, in relazione alla crescita percentuale del numero di voli aumentato del 7,22%. Anche se gli aerei sono progettati anche per far fronte a questo tipo di collisioni, le conseguenze possono essere molto pericolose soprattutto in fase di decollo e atterraggio.

In base alla casistica gli scontri si verificano quasi sempre a bassa quota, entro i 300 piedi da terra (91 metri), in zone dove sono presenti volatili e piccoli mammiferi. A preoccupare è il forte aumento di questo tipo di “incontri ravvicinati“ nel corso degli ultimi vent’anni. Se infatti nel 2002 in Italia il numero di scontri era “appena“ di 348, oggi è aumento di quasi sette volte. Per garantire una maggiore sicurezza dei voli in Italia rientrano nel conteggio degli incidenti anche i presunti impatti tra aerei e uccelli, anche se non c’è la conferma visiva della carcassa o del danno.

Secondo la World Birdstrike Association Europe i mesi più critici per gli incidenti di questo tipo sono da maggio ad agosto quando molto specie di uccelli spiccano per la prima volta il volo. Per quanto riguarda le specie gli incidenti più frequenti coinvolgono le rondini (245 eventi), gabbiani reali (175), gheppi (148) e i piccioni (con una crescita percentuale del 62%).

Tra i mammiferi la specie più colpita è la lepre che spesso riesce a superare le recinzioni di protezione e si avventura sulla pista di atterraggio e decollo. Oltre la metà degli incidenti (il 56%), coinvolge specie non identificate per il semplice motivo che è impossibile trovare i resti dopo l’impatto. Per aiutare ENAC nelle procedure di identificazione è stato attivato il Feather Identification Lab Italy (FLABI), in collaborazione con l’Università di Torino, che effettuerà l’analisi forense sui resti prelevati dagli aerei dopo un impatto.