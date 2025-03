Impegno Garmin Italia: "Prevenire e innovare per essere più sicuri"

Interessanti spunti sono emersi dal convegno organizzato da Garmin Italia ’Il nuovo codice della strada: come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in Italia’, in collaborazione con Think Smart Mobility @MIND. Per l’occasione, la sede di Garmin Italia è diventata un crocevia di competenze, in cui si sono potute esprimere istituzioni e aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza stradale. L’incontro si è aperto con il saluto di Stefano Viganò (nella foto), Amministratore Delegato di Garmin Italia, che ha ripercorso la storia dell’azienda e sottolineato l’impegno del brand americano nella sicurezza in tutti i mercati che Garmin serve.

Gianni Verga, Chairman di Think Smart Mobility @MIND, ha moderato la sessione di apertura, che ha esplorato il cambiamento della sicurezza stradale in Italia, con un focus sulle novità introdotte dal nuovo codice e sulle politiche di infrastrutture e trasporti. Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha sottolineato come il nuovo codice della strada, pur essendo spesso percepito come severo, mira ad armonizzare un contesto di mobilità in rapida evoluzione. Alessandro Morelli, Sottosegretario con delega al CIPESS, ha approfondito il tema degli investimenti in nuove opere stradali, sottolineando l’importanza delle tecnologie per la sicurezza e la necessità di intervenire sul patrimonio infrastrutturale.

E ancora. Carlotta Gallo, Direttore del Servizio di Polizia Stradale Regione Lombardia, ha fatto il punto sui risultati del nuovo codice della strada, come i primi segnali siano positivi. Claudia Maria Terzi, Assessore delle Infrastrutture della Regione Lombardia, ha illustrato gli sforzi della regione per migliorare la competitività infrastrutturale e la sicurezza del trasporto merci, grazie anche al nuovo piano regionale della logistica. Infine, l’ad Viganò, ha discusso dell’importanza della cultura della prevenzione in Italia, rispetto ad altri paesi europei, e del contributo di Garmin nell’ambito della sicurezza stradale e del benessere psico-fisico.