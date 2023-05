Impatto zero Audi corre verso il futuro

di Giuseppe Tassi

Prima nel mondo Premium con il 26% del mercato italiano, Audi difende orgogliosamente la sua leadership. E lo fa con una cascata di nuovi modelli elettrici e un percorso circolare che mira a un modello di business, dove la sostenibilità è parte integrante. La Design Week di Milano ha offerto l’occasione giusta per disegnare la strategia della casa di Ingolstadt e fare il punto della situazione.

Nel percorso circolare (dall’idea alla produzione) delineato da Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, entrano in gioco valori come flessibilità (formule a noleggio in crescita del 70%), proattività (servizi già presenti sull’auto ma attivabili solo on demand, tipo i fari a led), valore residuo (quello di Audi è fra i più alti del mercato) e immagine (la scelta dell’elettrico ha portato a un salto del 74% dei modelli a batteria nel primo trimestre 2023).

Si spiega anche così la forte presa del marchio dei quattro anelli sul mercato italiano, che è oggi il quinto nel mordo e il terzo in Europa. La strategia di elettrificazone prevede un investimento di 28 miliardi dal 2023 al 2027, l’uscita di 20 nuovi modelli di cui 10 a batteria entro il 2025, una piccola elettrica in arrivo nel 2027 per rendere più accessibile l’approccio alla nuova tecnologia. A questo sforzo produttivo corrisponderà una progressiva decarbonizzazione di tutto il ciclo produttivo e una riqualificazione e aggiornamento del personale impegnato nella vendita delle auto elettriche. Insomma un progetto coerente e ben articolato, che non può prescindere dalla necessità di moltiplicare le infrastrutture di ricarica.

Audi punta a sviluppare un vero e proprio ecosistema con 38 mila punti di ricarica e una copertura fino al 92% del territorio italiano, giovandosi anche degli accordi con Ewiva e Ionity per colonnine di ricarica ad alto voltaggio. Dal 2024 partirà anche un’ offensiva di nuovi modelli, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron e A6 Avant e-tron. Tutte auto costruite sulla nuova piattaforma Ppe, che avranno autonomia superiore ai 600 km e tempi di ricarica ridotti a 10 minuti per 200 km di percorrenza. E dal 2027 ecco la ‘piccola’ elettrica citata prima, modello d’ingresso al nuovo mondo a batteria. Le nuove creature di Audi applicano già in modo evidente la filosofia ecologica della casa dei quattro anelli. Sul concept Audi Skysphere, presente alla House of Progress milanese, gli interni sono costituiti da una sfera, un ecosistema creato intorno ai passeggeri. L’auto è anche digital detox, cioè non ha i classici schermi a contatto perché le informazioni vengono proiettate sulla plancia.

La guida autonoma è di livello 4, volante e pedali sono a scomparsa e il passo variabile permette di trasformare gli interni in un salotto, lasciando all’auto la gestione della guida. La SQ8 e-tron, appena presentata, è una sportiva sostenibile. Materiali riciclati per i sedili e vernice ad acqua si sposano con tre motori elettrici e trazione integrale a batteria. Con 503 cv e 973 Nm SQ8 offre prestazioni eccellenti e garantisce 500 km di autonomia. La ricarica dal 10 all’80% si completa in 30 minuti. Un mostro di tecnologia... ecologico.