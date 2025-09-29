Immatricolazioni in calo del 3,7% nei primi otto mesi

"Settembre, andiamo. È tempo di migrare", diceva il poeta e anche il mercato dell’auto è pronto ain questo autunno che è appena iniziato a "migrare" finalmente in segno positivo, per riprendere quota e risollevare le sorti di un anno partito in salita. Nei primi

otto mesi del 2025, le immatricolazioni di auto nuove in Italia hanno raggiunto circa 1.040.734 unità, segnando un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, il che corrisponde a circa 40.000 vetture in meno.

Il mese di luglio 2025 ha registrato un calo del 5,1%, leggermente meglio in agosto sempre con segno meno, ma in calo del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. In tutta la prima parte dell’anno il mercato ha avuto un andamento altalenante, con un calo significativo a giugno (-17,4%), e invece una ripresa a marzo chiuso addirittura con un +6,2%.

Il calo delle immatricolazioni ha riguardato principalmente le vetture a benzina e diesel. Le auto ibride continuano a crescere, rappresentando una quota di mercato significativa (circa il 44% a luglio). Le auto completamente elettriche e plug-in hanno una quota ancora ridotta, nonostante gli incentivi.

La Fiat Panda si conferma il modello più venduto in Italia nei primi otto mesi del 2025.

In controtendenza rispetto al nuovo, il mercato dell’auto usata ha continuato a crescere, con un aumento dei trasferimenti di proprietà.

L’andamento del mercato è influenzato da diversi fattori, tra cui l’incertezza economica e la difficoltà di accesso agli incentivi per le vetture a basse emissioni.

Egidio Scala