Immatricolazioni boom. E intanto sale l’attesa per il Salone di Parma

Il Salone del Camper festeggia a settembre la 16esima edizione, sempre organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione è prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori, espositori e metri quadrati occupati. L’evento si svolgerà nei padiglioni fieristici dal 13 al 21 settembre e sarà aperta al pubblico di esperti e neofiti, appassionati e curiosi.

I numeri del settore sono in crescita. Da gennaio a dicembre 2024, le immatricolazioni di camper in Italia hanno registrato un aumento del 19,20% rispetto all’anno precedente. Oggi non si parla solo di vacanza in camper, ma di un nuovo stile di vita, sia per i viaggi lunghi che per i weekend ed i ’ponti’. Una tendenza che non è solo italiana, visto che in tutta Europa si è registrato un incremento delle immatricolazioni di nuovi camper del 9,5% nel 2024.

L’Italia è il terzo produttore europeo di camper (dopo Germania e Francia) con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di euro. Gli addetti diretti e indiretti del comparto industriale sono oltre 8.000 unità, a cui si aggiungono le concessionarie della distribuzione. E dall’APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, arriva anche un’altra indicazione: oltre l’80% della produzione italiana è destinato all’export.

Secondo gli ultimi dati Enit, per la vacanza in piena natura gli arrivi turistici superano i 4,5 milioni, con un trend di aumento costante dal 2018. Quella all’aria aperta è una scelta di vacanza che attrae nello specifico i turisti internazionali, nel 51% dei casi. I primi 5 paesi di provenienza sono la Germania, con un’incidenza del 41% sul totale internazionale, i Paesi Bassi (8%), gli Stati Uniti (6,5%), la Francia (4,5%), la Svizzera e il Liechtenstein (4,8%).

Per l’Istat (dati marzo 2025) l’Italia si colloca al secondo posto della classifica dei paesi Ue per presenze turistiche, superando la Francia e dietro solo alla Spagna, unico Paese a precederci anche in termini di presenze straniere.