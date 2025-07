Il superyacht dei record spinto dal vento

Orient Express Corinthian è destinato a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei super yacht. Quello varato nell’Orient Express Sailing Yachts di Saint-Nazaire nel dipartimento della Loira Atlantica dopo quattro mesi e mezzo di assemblaggio è infatti il più grande yacht a vela mai realizzato.

Lungo 220 metri e progettato all’insegna del comfort il nuovo yacht è dotato di tre alberi, ognuno con vele rigide di 1.500 m², che permettono di raggiungere fino al 100% della propulsione in condizioni meteo favorevoli. Al sistema SolidSail è abbinato un sistema ibrigo alimentato a gas naturale liquefatto (LNG) che consente, per la prima volta al mondo, di compiere una crociera quasi a emissioni zero. Naturalmente le vele rigide possono essere ripiegate come una fisarmonica quando non in uso o in caso di condizioni meteorologiche avverse, e l’abbinamento con l’AeolDrive - l’albero rotante e inclinabile alto 100 metri - oltre a ottimizzare l’angolo della vela rispetto al vento grazie all’inclinazione fino a 70° può consentire il passaggio sotto ponti o l’accesso a porti con altezza massima. Non si tratta dell’unica meraviglia tecnologica dell’Orient Express Corinthian che è dotato anche di un sistema di rilevamento galleggiante basato sull’intelligenza artificiale in grado di ridurre il rischio di collisioni con mammiferi marini. La tecnologia di posizionamento dinamico invece elimina la necessità di ancoraggio, preservando i fondali più delicati.

Lo yacht ha appena completato il suo varo tecnico: un’operazione che segna formalmente il passaggio dalla costruzione strutturale alle fasi di integrazione dei sistemi e rifinitura, sancendone il debutto ufficiale in acqua. Dopo quattro mesi e mezzo di assemblaggio da parte dei team di Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, il più grande yacht a vela mai realizzato ha lasciato il bacino di costruzione per trasferirsi in quello di allestimento.

Una volta aperte le paratoie, il bacino di contenimento si è riempito fino a permettere allo scafo di galleggiare. Trascinato da rimorchiatori, ha seguito un percorso preciso passando davanti alla chiusa Joubert, attraverso il bacino di Penhoët. Infine, è stato ormeggiato al molo, dove hanno preso il via le fasi finali di allestimento e rifinitura.

Un trionfo d’ingegneria e visione estetica nato da una straordinaria collaborazione tutta francese tra Accor, leader mondiale dell’hôtellerie, e Chantiers de l’Atlantique, tra i più importanti cantieri al mondo nella costruzione di navi da crociera, Orient Express Corinthian è punto di riferimento mondiale nell’innovazione navale. La più grande nave a vela del mondo salperà a giugno 2026, navigando inizialmente nel Mediterraneo e nell’Adriatico, per poi attraversare l’Atlantico e approdare nei Caraibi. A seguirla, nel 2027, sarà la nave gemella Orient Express Olympian.

A firmare gli interni sarà l’architetto Maxime d’Angeac, direttore artistico di Orient Express, all’insegna di un design raffinato che reinterpreta con eleganza contemporanea l’epoca d’oro dei viaggi ferroviari, evocando la maestosità dei grandi transatlantici come il Normandie, grazie al savoir-faire dei migliori artigiani francesi. Lo yacht ospita 54 suite, da 45 a 230 m², tutte con ampie vetrate panoramiche o terrazze e soffitti alti, offrendo spazi ampi, rari ed esclusivi in mare.

A bordo saranno in funzione cinque ristoranti e spazi per cene private sotto la direzione dello chef pluristellato Yannick Alléno. Da maggio a ottobre 2026, Orient Express Corinthian solcherà il Mediterraneo e l’Adriatico con ventisette itinerari: da fughe di due notti a viaggi di quattordici giorni.