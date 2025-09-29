Il Passante dimezzato. Cruciale per sciogliere il nodo di Bologna

Passante Nord, Sud, di Mezzo, di ‘Sotto’. E ora, quello Possibile. Sono 30 anni che si parla di come potenziare il nodo di Bologna, tra progetti, ’carte’, analisi di costi e benefici, polemiche ambientaliste e non. Si sono succeduti sindaci, amministratori delegati di Autostrade, ministri, ma a Bologna quando ormai sembrava fatta, con il via al ‘lotto zero’ del Passante di Mezzo, opera che prevedeva l’allargamento di tangenziale e autostrada ’in sede’, alla fine tutto si è fermato. Colpa dei costi schizzati a oltre 3 miliardi di euro, causa impennata dei prezzi dei materiali, ma anche della proroga mancata, almeno per ora, delle concessioni autostradali – che scadono nel 2038 – e che avrebbe permesso di ‘spalmare’ l’investimento su più anni.

Morale: il Passante di Mezzo – che doveva partire tra fine 2022 e inizi 2023 – "definito strategico per l’Italia" è rimasto al palo e ora si ragiona di un’ipotesi ridotta. L’ennesimo stop dopo una telenovela che ha visto in scena diversi progetti. Il Passante Nord, un percorso di una quarantina di chilometri in auge già prima degli anni 2000, capace di collegare direttamente A1, A13, A14 senza impattare sul capoluogo, venne stoppato nel 2015 dall’allora sindaco Pd di Bologna, Viginio Merola, optando poi per il Passante di Mezzo. L’alternativa, sventolata da Fratelli d’Italia in primis, ma rispolverata in passato anche dall’ex sindaco Giorgio Guazzaloca, il sindaco del ribaltone che spezzò l’ininterrotto governo del centrosinistra, era il Passante Sud. Il progetto prevedeva di collegare l’A14 da San Lazzaro con l’A1, più o meno all’altezza di Pontecchio Marconi, o più a nord, passando attraverso un sistema di gallerie e tunnel. Il nodo? Soprattutto ambientale, visto che occorrerebbe traforare pezzi di Appennino. Tra le altre ipotesi, ventilate negli anni, non è mancata quella di un intervento ’tampone’: la banalizzazione, abolendo la divisione tra autostrada e tangenziale, fino alla pazza idea di un Passante interrato. Visto lo stallo e i continui stop and go, la Regione Emilia-Romagna, con il governatore Michele de Pascale, mesi fa ha aperto la strada a quello che ormai è considerato il ’Passante Possibile’. Con l’obiettivo, licenziato al termine di uno dei summit al ministero delle Infrastrutture guidato dal vicepremier leghista Matteo Salvini (con anche il nuovo ad di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana), di "trovare una soluzione efficace, più rapida e di minor impatto ambientale, economico e sociale". Morale: con il Passante di Mezzo defunto, la strada è quella di un’opera più piccola, ridimensionata nei tempi e nei costi. Il progetto sul tavolo? Allargare solo la tangenziale, dimezzando, così, il costo degli interventi, puntare su soluzioni tecnologiche per fluidificare il traffico, agire, magari, con un ’potenziamento’ sugli svincoli più critici.

Sotto le lente, però, ci sono le opere di adduzione e quelle ’green’, di mitigazione ambientale, che andavano a braccetto con il ’vecchio’ Passante di Mezzo, frutto dell’intesa del 2016. Opere che per Bologna e la Regione erano e sono considerate fondamentali. Da qui, per raggiungere l’ok sul Passante Possibile, la trattativa si giocherà su questo. A metà ottobre è previsto il prossimo incontro al ministero per vedere le prime carte del progetto. Un punto di caduta, tra governo, Aspi, Regione ed enti locali, per portare a casa più opere di adduzione possibili, è ’spalmarle’ in due tranche. Mettendo nel primo pacchetto di interventi quelli imprescindibili per migliorare il flusso del traffico.

"Del resto, all’ordine del giorno del summit non ci sarà solo il Passante, ma tutto il nodo di Bologna, che comprende l’A13, l’A14 e anche tutte le opere di adduzione su cui avevamo trovato un’intesa. Da qui – spiega l’assessora alle Infrastrutture dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo – inizieremo a ragionare su che cosa si salva rispetto all’ampliamento dell’A13 e alle opere di adduzione che devono migliorare la fluidificazione del traffico". Tante le opere relative al potenziamento della viabilità di Pianura (Nodo di Funo,Intermedia e Trasversale), così come sono tanti gli interventi sul verde tra ciclabili, parchi e altro. Opere che garantirebbero al nuovo Passante autostradale di durare nel tempo. "Ma il governo deve battere un colpo e dare l’ok al Pef, il Piano economico finanziario di Autostrade", insiste Priolo. Un Pef dove è compreso non solo il Passante, ma il piano infrastrutturale d’Italia.