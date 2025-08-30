Il nuovo. ETR1000 è già pronto per l’Europa

È in dirittura d’arrivo il nuovo Frecciarossa 1000, il gioiello di Trenitalia che sarà prodotto in 46 esemplari grazie a un investimento di 1,3 miliardi di euro.

Sinonimo di alta velocità nonché simbolo del Made in Italy l’ultimo nato del Gruppo FS è caratterizzato, come i suoi precedessori, dalla caratteristica livrea rosso fuoco, ma riserva diverse importanti innovazioni al suo interno in termini di tecnologie di bordo e design.

Progettati da Hitachi Rail e realizzati nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, i nuovi ETR1000 sono realizzati con materiali di alta qualità, soluzioni di arredo ergonomiche e ambienti più accoglienti contribuiscono a creare un’atmosfera in linea con le aspettative dei viaggiatori moderni. Il treno è inoltre dotato di sistemi digitali avanzati per la gestione del viaggio e dell’informazione a bordo.

Sono stati introdotti vari miglioramenti per il comfort dei passeggeri, a partire da una connessione Wi-Fi più potente e spazi più ampi per i bagagli, con cappelliere e nuove bagagliere nella classe Standard. L’area Bistrò è stata ingrandita per una migliore gestione del servizio di catering. Nuovi pittogrammi a bordo per facilitare l’accesso ai passeggeri ipovedenti e non vedenti. Oltre a raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari, questi treni risultano molto più affidabili grazie al miglioramento dell’efficienza del sistema di trazione.

Determinante la spinta green, con un tasso di riciclabilità che raggiunge il 97,1%, ben 2,7 punti percentuali in più rispetto alla flotta precedente. Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione è anche il primo treno Alta Velocità al mondo ad aver ottenuto la certificazione ambientale EPD, basata su un’attenta Analisi del Ciclo di Vita (LCA). Tra gli elementi chiave anche l’attenzione al contesto internazionale. La nuova generazione di Frecciarossa 1000 è infatti stata progettata e realizzata per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio.

L’investimento da parte di Trenitalia è pari a oltre 1,3 miliardi di euro e prevede la fornitura di 36 nuovi treni, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni. Da qui al 2028 il ritmo di consegna sarà di circa otto treni l’anno. Il nuovo Frecciarossa 1000 entrerà in servizio entro la fine del 2025, non appena verrà completata la procedura di omologazione. Dieci anni fa, esattamente il 25 aprile del 2015, la prima generazione debuttò ospitanto nel suo viaggio di innaugurazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Solo il primo di tanti viaggi del nuovo treno veloce che entrò in servizio regolare durante l’Expo 2015 confermandosi l’elettrotreno più potente mai messo in servizio in Italia.