Il mondo Toyota spinge sull’elettrico. Nuova C-HR ’verde’

di Francesco Forni

Toyota intensifica la sua presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici (Bev), puntando a competere nei segmenti chiave con nuove proposte a zero emissioni. Le novità del gruppo sono state presentate al Kenshiki Forum di Bruxelles. Il marchio continuerà a far crescere la sua gamma Bev e a presentare sei nuovi modelli entro il 2026, incluse inedite batterie avanzate.

Il nuovo C-HR+ totalmente elettrico segna un passo cruciale, incarnando la strategia multi-tecnologica dell’azienda. L’obiettivo principale è raggiungere progressivamente la neutralità delle emissioni di carbonio. Ispirato nello stile al C-HR ibrido, ma l’elettrico è un veicolo a sé stante. L’avanzata Bev continuerà con l’introduzione di nuovi modelli e tecnologie avanzate. Entro la fine del 2025, la Casa proporrà Suv nuovi e migliorati per competere nei segmenti chiave B, C e D, le principali categorie del mercato automobilistico europeo.

Qualità, durata e affidabilità sono i tratti distintivi dei prodotti Toyota, inclusi i Bev. Un esempio è il programma di manutenzione estesa della batteria che garantisce il funzionamento al 70% fino a 10 anni o un milione di km, previo controllo annuale.

Del pacchetti fa parte bZ4X, che è stato il primo elettrico sviluppato sulla piattaforma e-TNGA. La versione aggiornata presenta significativi miglioramenti estetici e tecnici. Saranno disponibili un caricatore di bordo da 22 kW opzionale e una funzione di pre-condizionamento della batteria. Offrirà la scelta tra due batterie agli ioni di litio, con nuovi motori elettrici più potenti fino a 343 Cv.

L’Urban Cruiser è un Suv compatto sviluppato dal concept presentato nel 2023. Si distingue per uno stile potente che gli conferisce presenza su strada. Sono disponibili due opzioni di batterie con tecnologia litio-ferro-fosfato per durata e sicurezza. FT-Me, un concept di micro-mobilità elettrica per l’Europa. Progettato per affrontare le sfide degli ambienti urbani, il design semplice e il tetto solare lo rendono un potenziale veicolo d’ingresso al mondo elettrico, facile da usare.

Infine Lexus rappresenta il massimo di raffinatezza del Gruppo e la nuova RZ presenta miglioramenti in ogni aspetto. Prima a offrire il nuovo sistema di sterzata steer-by-wire. Debutterà anche il nuovo Interactive Manual Drive, un sistema di cambio manuale virtuale.