Il mondo del mare è tutto a Genova. Sfide da vincere

di Paolo Galliani

Ci siamo. E se in un mondo come quello attuale, l’ottimismo sembra un paradosso, una forzatura o quantomeno fuori luogo, non riesce a essere un ospite sgradito al Salone Nautico che fra 3 settimane prenderà il via a Genova. Tutt’altro. Non è nemmeno un atteggiamento di facciata per sperare che i chiari di luna internazionali poco rassicuranti – guerre, dazi, instabilità politica ed economica – non intacchino immagine e reputazione di un settore tricolore – il diporto – che a dispetto di tutti e tutto continua a raccogliere successi e consensi. Puro pragmatismo. Suffragato dai risultati ma anche dalle enormi aspettative sul Boat Show che per 6 giorni trasferirà l’interesse di buyer, trader, armatori ma anche appassionati del mare per il nuovo Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, 65ª edizione di un evento che perfino la Lonely Planet, Bibbia globale e incontrastata dei viaggiatori, ha indicato tra le ’Best in Travel’, tra le mete più interessanti da raggiungere per il 2025.

Non che ci fossero dubbi sulla sua capacità di confermarsi come "il più importante evento nel Mediterraneo" (terzo Salone Nautico del pianeta) e seconda manifestazione fieristica della penisola per impatto economico dopo il Salone del Mobile di Milano. Lo aveva già ricordato in tempi nemmeno tanto lontani una ricerca Nielsen: genera un indotto valutabile tra i 65 e i 70 milioni di euro, richiama operatori e giornalisti da 30 Paesi e 5 continenti e si conferma come un invidiabile strumento di politica industriale oltre che una vetrina indiscussa del Made in Italy.

Lo scorso giugno lo aveva ribadito Confindustria Nautica presentando l’anteprima della kermesse genovese a Expo Osaka 2025 e sfoderando i numeri 2023 del comparto (peraltro destinati ad essere aggiornati in meglio nel bilancio 2024): fatturato globale record di 8,33 miliardi di euro (+13,6% rispetto all’anno precedente), export superiore ai 4,3 miliardi (altro massimo storico) e indiscussa leadership mondiale dell’Italia come Paese esportatore di imbarcazioni di alta gamma, suffragata dal primato mondiale nella produzione di superyacht (detiene oltre il 50% degli ordini globali), di battelli pneumatici ma anche di accessori e componenti. Illuminante anche il layout architettonico ma anche organizzativo del Salone pensato in cinque sezioni tematiche (Yachts & Superyachts, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea), con alcuni punti di forza che lo rendono speciale e unico, di livello europeo.

Aree all’aperto per l’85% dello spazio espositivo, possibilità di effettuare un gran numero di prove in mare (lo scorso anno erano state 3855), disponibilità di banchine premium che consentono ai costruttori di unità a vela e a motore di beneficiare di uno spazio unico con doppio affaccio sulle darsene merceologiche. Le premesse valgono le promesse. E l’ottimismo ancora una volta sarà tra gli invitati d’onore. Del resto, si sa, i buoni imprenditori amano fare i conti con la realtà. Ma hanno poca simpatia per ipocondria e catastrofismo.