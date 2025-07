Il ’metrò a pedali’ sempre più capillare con i fondi del Pnrr

La Bicipolitana è un progetto ambizioso e innovativo che punta a trasformare la città in un luogo più accessibile, sostenibile e a misura di bicicletta. La Bicipolitana è una rete di piste ciclabili strutturata come una vera e propria “metropolitana“ su due ruote, composta da linee identificate da colori diversi. Ogni linea collega i principali quartieri, nodi urbani, poli di interesse e zone residenziali, rendendo possibile spostarsi in modo sicuro, veloce e agevole su due ruote senza dover necessariamente passare dal traffico veicolare tradizionale.

Attualmente, alcune linee sono già attive, come la linea rossa, che collega San Donato a Sorgane, e la linea blu, che va dalle Piagge fino al Varlungo. L’obiettivo è raggiungere circa 120 chilometri di piste ciclabili integrate, offrendo così un’alternativa concreta all’auto privata e incentivando la mobilità dolce. Il Comune ha deciso di puntare su questa infrastruttura anche per rispondere a sfide ambientali e urbanistiche cruciali. L’inquinamento atmosferico e acustico, l’aumento del traffico e la necessità di ridurre l’uso di mezzi a motore privati sono problemi che richiedono soluzioni strutturali. La Bicipolitana si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati a una mobilità sostenibile e integrata.

Insieme alla rete tramviaria e al potenziamento del trasporto pubblico, la rete ciclabile è uno strumento fondamentale per favorire gli spostamenti urbani rispettosi dell’ambiente. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno rappresentato un’opportunità importante per accelerare la realizzazione di nuovi tratti e il miglioramento di quelli esistenti. Interventi recenti riguardano, ad esempio, la creazione di nuovi percorsi in viale Nenni, via delle Cascine e viale Guidoni, oltre a collegamenti con la stazione di Rovezzano.

