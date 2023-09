Il lancio di Bici & Co e il Registro Velocipedi. Le soluzioni per chi usa due ruote e monopattini

La mobilità più attuale? È fatta di biciclette, bici elettriche, monopattini, auto e scooter in sharing, il cui uso definisce nuove esigenze. Per rispondere alle necessità di sicurezza e affiancare chi ha scelto un trasporto agile e green Sara Assicurazioni propone soluzioni su misura. Ad esempio, Bici&Co che, pensata per chi usa la bici e altri mezzi di mobilità sostenibile, garantisce una copertura assicurativa flessibile, modulare e personalizzabile che tutela la persona e il mezzo, in Italia e all’estero (responsabilità civile, furto, infortuni, tutela legale e assistenza). Bici&Co è stata lanciata in occasione del Giro d’Italia di cui Sara Assicurazioni è stato official sponsor per la quinta volta.

Un’ulteriore conferma di quanto la Compagnia sia in prima linea nel supportare la sicurezza stradale e la tutela della mobilità in tutte le sue forme. A ribadirlo, la partecipazione con un proprio team ufficiale composto da agenti, clienti e dipendenti al Giro-E (la competizione amatoriale con e-bike all’interno del Giro) e il sostegno a BiciScuola, il progetto per gli studenti delle primarie delle province toccate dalla carovana che promuove lo sport e l’educazione ambientale e stradale. Sempre dedicato ai possessori di due ruote, il Registro Sperimentale dei Velocipedi, innovativo progetto che, previa registrazione gratuita del mezzo da parte dei clienti della compagnia, permette di attestare la titolarità di biciclette, e- bike e monopattini elettrici tramite la tecnologia Blockchain.

Marina Santin