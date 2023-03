Il futuro in barca con il polietilene da esplorazione

La ’SeaRock Boats’, new entry nel mondo societario

L’ha sempre pensato: la vita è fatta di scelte, decisioni drastiche, svolte. Perché il tempo scappa via e se hai un sogno, meglio dargli modo di concretizzarsi. Insomma, il carpe diem come imperativo categorico. E il ’cogli l’attimo’, lui, Daniele Donati, velista e appassionato di mare, l’aveva percepito come urgente già cinque, sei anni fa, dopo avere maturato una lunga esperienza come consulente ed esperto per cantieri e grandi brand italiani della nautica e della cantieristica.

L’input? Istintivo, come era normale aspettarsi da uno che già da bambino sfogliava le pagine di riviste che raccontavano di barche e catamarani. Insomma, un predestinato. Peraltro con il piglio del pioniere, desideroso di percorrere strade inesplorate e di investire su un’azienda tutta sua: la ’SeaRock Boats’, new entry nel mondo societario che lascia intuire il progetto che aveva e ha in mente. Il suo pallino? Realizzare un’imbarcazione dalle qualità rare: non richiedere manutenzione, essere resistente e durevole oltre l’immaginario e garantire una sicurezza praticamente assoluta.

E così, dopo studi e ricerche, l’illuminazione è arrivata quando Daniele ha scoperto il "polietilene ad alta densità", materiale versatile, indistruttibile, perfetto per realizzare barche robuste, resistenti e perfino inaffondabili. Il 50enne ’romano doc’ (ci tiene) sta mettendo a punto un modello di natante che presto verrà presentata sul mercato: un 7 metri ’center console’ identificabile con la sigla XR7 realizzato in polietilene ad alta densità e che potrà essere dotato di un motore fuoribordo anche da 300 cavalli, costruito in Italia seguendo un processo di saldatura di lastre da 10-50 millimetri di HDPE e destinato a invogliare un settore – quello del diportismo – che fino ad oggi ha potuto contare principalmente su imbarcazioni in vetroresina.

"Barca da esplorazione" ama definirla Daniele. "XR7 potrà avventurarsi tra il ghiaccio, le barriere coralline, le coste rocciose e in mare aperto, potrà essere utilizzata per il diporto, la pesca o come megayacht tender". Prospettive? Buone. Verranno testate anche all’estero e misurate con la risposta del pubblico già al prossimo Salone Nautico di Genova. Dove il founder della ’SeaRock Boats’ (www.searockboats.com) intende lasciare il segno. E fare della sua XR7 la metafora realizzata di un’idea di navigazione: pulita, rispettosa, etica.