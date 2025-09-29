Il dibattito è sui binari

L’ultima puntata di una vicenda che tiene banco da tempo, ed è destinata ad animare il dibattito pubblico anche in futuro, risale a un paio di mesi fa. A fine luglio, Rete ferroviaria italiana ha presentato la relazione conclusiva sul (contestato) potenziamento della linea Bologna-Castel Bolognese.

I tecnici parlano di ‘quadruplicamento’, più semplicemente, si tratta di aggiungere due binari destinati al traffico Alta velocità-Alta capacità. In ballo ci sono 3,5 miliardi di euro per un’infrastruttura che, sulla carta, dovrebbe poi arrivare fino in Puglia attraversando la dorsale Adriatica.

L’ipotesi di tracciato individuata da Rfi si sviluppa in parte in affiancamento all’attuale linea ferroviaria e in parte in variante. In particolare, il primo tratto considera un accostamento alle rotaie esistenti per circa 16 chilometri fino a Castel San Pietro Terme, per poi dirigersi verso nord in direzione della A14. Il nodo principale è la costruzione di un viadotto (nell’immagine a sinistra la simulazione), poco oltre il percorso autostradale, sul quale far passare la nuova coppia di binari.

Contro quello che definiscono un "eco-mostro" sono nati comitati di cittadini che, dopo aver raccolto migliaia di firme, chiedono una soluzione alternativa. Prima hanno proposto a Rfi di interrare il percorso necessari all’ampliamento, soluzione sostanzialmente condivisa anche dagli enti locali ma che da Roma hanno bocciato motivando il ‘no’ con il pericolo in caso di alluvioni, la necessità di una doppia galleria con imbocchi distanti dal centro abitato (nonché a una quota particolarmente profonda) e le difficoltà nell’ottenere i permessi per portare avanti il progetto.

Più di recente, i comitati sono quindi tornati alla carica con un piano alternativo: per quanto riguarda il traffico passeggeri, costruzione di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, in cui è possibile circolare nei due sensi da Bologna a Castel Bolognese grazie alla installazione del nuovo sistema di segnalamento europeo via radio Ertms/Etcs. Quanto allo spostamento delle merci, richiesta una deviazione a Faenza della linea Ancona-Bologna per immettere il traffico sulla linea Granarolo-Lugo-Lavezzola-Ferrara-Poggio Rusco per raggiungere Altedo e i corridoi europei per il Brennero e Vipiteno.

In tutto questo, a più riprese Regione e Comuni si sono detti, almeno a parole, pronti a tutelare le istanze dei cittadini. Se ne capirà di più una volta che sarà presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica e allora si potrà entrare nel merito della questione ragionando conti alla mano.