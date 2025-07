Il confine delle emozioni. Tra Italia e Slovenia costeggiando l’Isonzo

Due città e un solo territorio da scoprire in bicicletta, pedalando tra Gorizia e Nova Gorica scelte “in tandem“ come Capitale Europea della Cultura 2025. Sono tanti gli itinerari che attraversano il Friuli, scelto per ospitare la decima edizione dell’Oscar del cicloturismo presieduta da Ludovica Casellati che si è svolta a Trieste, vincitrice lo scorso anno con la ciclovia Pedemontana, un percorso di 180 km da Sacile fino Gorizia - Nova Gorica (Slovenia), passando per Maniago, Gemona e Cividale.

Un viaggio alla scoperta delle Dolomiti Friulane patrimonio Unesco, la riserva naturale del Cornino, città medievali come Gemona e Pinzano al Tagliamento, le vestigia longobarde di Cividale del Friuli sito Unesco, le pregiate aree vitivinicole della DOC Grave, Colli Orientali del Friuli, Isonzo e Collio e ben sette dei tredici presidi Slow Food della Regione. A poca distanza dalla ciclovia si trovano i borghi di Polcenigo, Poffabro, Venzone e Gradisca d’Isonzo, raggiungibili con brevi deviazioni muovendosi in sicurezza su piste ciclabili dedicate.

Grazie all’intermobilità con l’abbinamento treno e bicicletta è possibile percorrere tutto l’itinerario di 180 chilometri anche in una giornata. Tra i percorsi consigliati nell’ambito del progetto ’Go! Borderless - senza confini in bicicletta’ ci sono l’anello della capitale europea della cultura Nova Gorica - Gorizia lungo 17,3 km, il percorso ad anello che attraversa le colline del Collio e della Brda slovena lungo 81,4 km e l’itinerario sulle tracce della grande Guerra toccando i luoghi simbolo come il monte Sabotino, il monte San Michele e il Carso Isontino per una lunghezza di 95.4 km.

La Valle dell’Isonzo è da scoprire in sella a una bici, ma anche praticando attività sportive come rafting, kayak e trekking. Si parte da Trieste con il treno, su un convoglio munito di uno spazio per posizionare le biciclette e ampie vetrate per ammirare il paesaggio. Destinazione Cormòns, località a settentrione del carso goriziano, nella zona pianeggiante del Collio, a circa tre chilometri dal confine con la Slovenia. Vi rimarranno nel cuore il bosco, il castello di Spessa e il fiume Isonzo dal colore blu - verde smeraldo.

Raffaella Parisi