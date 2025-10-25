Sabato 25 Ottobre 2025

25 Ottobre 2025

QN Mobilità
25 ott 2025
Il Cavallino Rampante adesso sfreccia anche sui binari

L’unico treno al mondo con la livrea impreziosita dal rosso Maranello, in omaggio al Cavallino Rampante, è stato inaugurato grazie all’iniziativa di Trenitalia e del Museo Enzo Ferrari di Modena. Si tratta di un treno regionale Rock di ultima generazione dedicato alla nuova mostra ’Supercars’, aperta fino al 16 febbraio del 2026.

Il treno, a doppio piano e con 600 posti a sedere, è stato personalizzato da Trenitalia Tper grazie all’impiego di una pellicola con una livrea esclusiva ispirata alle linee e ai colori delle supercars Ferrari, protagoniste della mostra. Ovvero, la mostra che racconta l’evoluzione delle vetture più iconiche del Cavallino Rampante, "veri e propri laboratori su ruote che hanno anticipato il futuro dell’auto in termini di design, prestazioni e innovazione tecnologica": un percorso tra modelli iconici come la GTO, la F40 e LaFerrari, che oggi trova un’estensione anche nel mondo del trasporto

ferroviario che attraversa l’Emilia-Romagna, da Milano ad Ancona, toccando le principali città della Motor Valley, terra d’eccellenza per l’automotive mondiale.

"Questa iniziativa – spiegano dalle Fs – si inserisce nella collaborazione tra Trenitalia Tper e i Musei Ferrari, che promuove la mobilità integrata e sostenibile offrendo sconti sui biglietti d’ingresso ai visitatori che raggiungono Modena in treno. È inoltre possibile acquistare un biglietto combinato treno e bus per raggiungere comodamente anche il Museo Ferrari di Maranello".

La rassegna ‘Supercars’ racconta l’evoluzione delle vetture del Cavallino Rampante prodotte in serie limitata e divenute espressione della ricerca più evoluta nel campo dell’automobilismo.

