Il Cavallino Rampante adesso sfreccia anche sui binari

L’unico treno al mondo con la livrea impreziosita dal rosso Maranello, in omaggio al Cavallino Rampante, è stato inaugurato grazie all’iniziativa di Trenitalia e del Museo Enzo Ferrari di Modena. Si tratta di un treno regionale Rock di ultima generazione dedicato alla nuova mostra ’Supercars’, aperta fino al 16 febbraio del 2026.

Il treno, a doppio piano e con 600 posti a sedere, è stato personalizzato da Trenitalia Tper grazie all’impiego di una pellicola con una livrea esclusiva ispirata alle linee e ai colori delle supercars Ferrari, protagoniste della mostra. Ovvero, la mostra che racconta l’evoluzione delle vetture più iconiche del Cavallino Rampante, "veri e propri laboratori su ruote che hanno anticipato il futuro dell’auto in termini di design, prestazioni e innovazione tecnologica": un percorso tra modelli iconici come la GTO, la F40 e LaFerrari, che oggi trova un’estensione anche nel mondo del trasporto

ferroviario che attraversa l’Emilia-Romagna, da Milano ad Ancona, toccando le principali città della Motor Valley, terra d’eccellenza per l’automotive mondiale.

"Questa iniziativa – spiegano dalle Fs – si inserisce nella collaborazione tra Trenitalia Tper e i Musei Ferrari, che promuove la mobilità integrata e sostenibile offrendo sconti sui biglietti d’ingresso ai visitatori che raggiungono Modena in treno. È inoltre possibile acquistare un biglietto combinato treno e bus per raggiungere comodamente anche il Museo Ferrari di Maranello".

La rassegna ‘Supercars’ racconta l’evoluzione delle vetture del Cavallino Rampante prodotte in serie limitata e divenute espressione della ricerca più evoluta nel campo dell’automobilismo.