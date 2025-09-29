Venerdì 26 Settembre 2025

29 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Il car sharing si prenota con l’app sul cellulare

Il servizio di car sharing in città è gestito da Enilive SpA con Enjoy e una flotta composta di 225 mezzi (la maggior parte dei quali ibridi) e da Omnibus, società consortile diretta e coordinata da Tper, con il servizio Corrente (la flotta, a regime, sarà composta da 240 auto elettriche). Le auto si possono prenotare attraverso le app delle aziende e possono essere guidate nella zona a traffico limitato (ztl), nella zona ’T’ (Rizzoli- Indipendenza- Ugo Bassi, ma non nelle giornate di T-Days), nella zona Università, nella zona San Francesco e circolare anche nei giorni di blocco del traffico. La sosta è gratuita sulle strisce blu, nelle aree riservata ai residenti e nei circa 80 stalli di sosta destinati al servizio di car-sharing. Restano validi i divieti di circolazione nelle aree pedonali e semipedonali. I veicoli sono disponibili 24 ore su 24.

