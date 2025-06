Il Blusogno veste Porsche per la festa dei 40 anni

Quarant’anni di sogni su quattro ruote meritano un tributo d’eccezione. Per celebrare il proprio anniversario, Porsche Italia presenta due modelli in edizione limitata – la 911 Carrera 4 GTS e la Taycan 4S – frutto di una raffinata collaborazione con Ferragamo e dell’expertise di Porsche Exclusive Manufaktur. L’incontro tra due icone del lusso italiano e tedesco ha dato vita a un progetto che fonde stile, tradizione e avanguardia.

Elemento distintivo è il colore ’Blusogno’, sofisticata sfumatura ispirata al blu notte di una recente collezione Ferragamo. Impiegato per carrozzeria, interni in pelle e inserti in paldao blu, crea un’atmosfera di sobria eleganza. Le linee bianche sottili sul cofano e sullo spoiler, così come i cerchi dipinti a mano, accentuano il dinamismo delle forme, mentre dettagli esclusivi come lo stemma Porsche rosso e le placche celebrative ’40 Anni Porsche Italia’ arricchiscono ogni modello.

Gli interni raccontano un’eccellenza artigianale condivisa: pelle cucita su misura, legni tinti in blu – una novità assoluta per Porsche – e finiture curate nei minimi particolari. Il cruscotto ospita un orologio con i colori della bandiera italiana, mentre la chiave personalizzata e il telo coprivettura completano il corredo celebrativo.

"Abbiamo voluto creare un simbolo del nostro legame con l’Italia e con i sogni che ci guidano", ha dichiarato con motivato orgoglio Pietro Innocenti, Ceo di Porsche Italia. "Un progetto che unisce due marchi leggendari in una sintesi di eleganza, passione e visione".

"Quando Porsche ha chiesto a Ferragamo di contribuire a questo anniversario, la nostra reazione è stata quella di cambiare il meno possibile, perché Porsche è già perfetta, scegliendo quindi di concentrarci su dettagli sofisticati". Ha aggiunto Leonardo Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo.

Sono 40 le 911 Carrera 4 GTS, come gli anni della filiale italiana, a disposizione del collezionisti e 12 le Taycan 4S, come i modelli commercializzati in quattro decadi nel Belpaese.