ID Buzz passo lungo in Europa a inizio 2024 Tetto apribile da record

di Francesco Forni

Arriva Volkswagen ID.Buzz a passo lungo (LWB), grande van elettrico erede del mitico Bulli, della dinastia del T2. Sarà anche in Europa, dopo la commercializzazione prevista in Nord America a inizio 2024. Si distinge per una lunghezza di 4,96 metri, 25 centimetri in più dello ID.Buzz standard.

Il passo è 3,24 metri, permettendo una eccezionale abitabilità interna, con la configurazione a 7 posti, nello schema 2 + 3 + 2. Il divano centrale a tre poltrone è dotato di schienali inclinabili fino a 16°, scorrevole di 20 cm ed è ribaltabile nel rapporto 4060. Per agevolare l’accesso, le portiere scorrevoli sono state allungate 19 cm.

Ci sono 8 prese usb-c, un nuovo head-up display e uno schermo da 12,9 pollici. Ma la chicca è il grande tetto panoramico oscurabile elettricamente. La capacità di carico del bagagliaio varia da 306 litri con sette persone a bordo, a 1340 litri con 5 passeggeri fino a 2469 litri con due posti occupati.

La versione a passo lungo adotta, in alternativa all’accumulatore da 77 kWh, una nuova batteria dalla capacità di 85 kWh, abbinata a un motore posteriore da 286 cavalli e 560 Nm di coppia. Ada 0 a 100 kmh in 7,9 secondi. Può essere ricaricato da colonnine rapide fino a 200 kW recuperando dal 10% all’80% dell’energia in 25 minuti.