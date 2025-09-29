Icona Fiat Multipla. L’idea di famiglia di fine Novecento e quell’itinerario su ’strade differenti’

Leo

Turrini

Quindici anni fa, nel 2010, la Fiat interrompeva la produzione della Multipla. Dal 1998 in poi, dalle catene di montaggio della casa torinese erano usciti 343841 esemplari, nelle varie versioni.

La Multipla! Risposta italiana alla moda di fine Novecento del monovolume, diventò in fretta un oggetto (su quattro ruote) iconico. Nel bene e nel male.

Chi ne detestava le forme e le soluzioni per gli interni, ancora oggi continua a denigrare la Multipla, portandola come esempio di quella crisi di creatività che avrebbe poi portato al malinconico declino del brand Fiat. Ma può darsi che questa critica, molto basata sull’elemento strettamente estetico, sia fuori luogo. O almeno eccessiva.

Mi spiego.

Per chi tenta di legare il concetto di automotive alle dinamiche di una società collettivamente considerata, la Multipla è stata invece l’ultima macchina di una Italia che ancora non sperimentava la tristezza dell’inverno demografico. La Multipla, cioè, era, nelle sue imperfezioni, perfetta per un Paese in cui ancora esistevano famiglie con due o addirittura tre figli. Con i suoi spazi generosi, garantiva tranquillità a una mamma e a un papà che dovevano scarrozzare gli eredi fra scuola, palestra, lezioni di musica, feste di compleanno con i compagni di classe, eccetera.

Forse dovremmo chiederci se con la Multipla se ne sia andata anche l’idea di uno sviluppo sociale condiviso, l’idea di una scommessa fiduciosa sul futuro.

Per carità, queste sono riflessioni quasi certamente eccessive, in fondo parliamo banalmente di una macchina che non viene più prodotta. Ma magari non fu per caso che nel 1999 il Museum of Modern Art di New York inserì la Multipla nella sua mostra intitolata Different Roads.

Come uno degli esempi delle nuove tendenze della motorizzazione di massa.