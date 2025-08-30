I primi e-bus già attivi sulla linea dell’ospedale

Da luglio scorso tre nuovi bus elettrici, completamente accessibili e dotati di sistemi di video sorveglianza, sono in servizio in città sulla linea urbana Z206 Ospedale San Gerardo – Via della Robbia.

Il primo passo della rivoluzione green della mobilità di Monza.

I primi e-bus di NET rientrano in un piano più ampio di rinnovo della flotta per la città di Monza che nei primi mesi del 2026 vedrà l’arrivo di altri 12 bus elettrici e di 11 di Autoguidovie, per un totale di 26.

I nuovi mezzi sono stati acquistati grazie a un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PNSMS). Nei prossimi anni l’obiettivo è arrivare all’elettrificazione di un terzo del parco mezzi cittadino. Le linee NET e Autoguidovie saranno gradualmente riconvertite a trazione elettrica, riducendo sensibilmente le emissioni locali di CO₂, polveri sottili e ossidi di azoto”.

Per la flotta NET, oltre ai primi tre bus già in servizio è previsto l’arrivo di altri 12 nuovi mezzi, per un totale di 15 bus. Entro i primi mesi del 2026 due intere linee saranno così completamente elettriche: la Z206 Ospedale San Gerardo – via della Robbia e la Z201 S. Alessandro – S. Albino. A questo rinnovo si aggiungono 11 bus elettrici che entreranno nella flotta di Autoguidovie portando a 26 il totale dei nuovi mezzi in città. Contestualmente è in corso la riconversione del deposito di via Aspromonte, gestito da NET, con l’installazione di 21 colonnine di ricarica elettrica che ospiterà l’intera flotta e-bus.