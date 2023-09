I primi 40 anni di Yamaha Tenerè. Festa speciale per l’icona off-road

Una vera e propria festa per rendere omaggio alla passione per la libertà, l’avventura, la natura, il tassello e l’off-road che Yamaha Motor interpreta, dal 1983 anno in cui debuttò la XT600Z, con la iconica Ténéré.

L’appuntamanto è proprio per oggi a Bobbio, punto di incontro per tutti gli appassionati che vorranno trascorrere una giornata all’insegna del Ténéré Spirit.

Test Ride di tutti i modelli Ténéré, esposizioni, test ride eBike e Temporary Shop. I piloti meno esperti avranno la possibilità di partecipare all’iniziativa Ténéré Experience Discovery: un percorso in cui saranno accompagnati da istruttori professionisti che daranno tutte le indicazioni per vivere al meglio l’off-road.

Quindi riflettori sulla fantastica Hall of Fame che racconta l’evoluzione stilistica e tecnica della regina dell’adventure ridin con la possibilità di entrare nella storia grazie ad una fantastica mostra che ha come protagonisti sia modelli in produzione tra il 1983 e il 2010, sia le classiche motociclette che hanno partecipato alle Parigi-Dakar, fino alla recentissima Ténéré 700 World Raid con la quale Alessandro Botturi ha corso la Africa Eco Race.