I due volti di Bmw C400. Quando lo scooter sa come emozionare

Con il BMW C 400 X e il BMW C 400 GT, BMW Motorrad offre due veicoli premium per il segmento degli scooter di medie dimensioni. Nell’ambito della mobilità urbana, il BMW C 400 X si distingue per le sue caratteristiche dinamiche enfatizzate, mentre il BMW C 400 GT, una versione Gran Turismo adatta al touring, convince per il maggiore comfort. BMW oltre ai miglioramenti tecnici, li ha dotati di nuove caratteristiche, colori e accessori.

Sia il BMW C 400 X che il BMW C 400 GT sono ora dotati di BMW Motorrad ABS Pro di serie. Grazie alla frenata assistita dall’ABS ad angolo di piega, offre maggiore sicurezza anche nelle frenate in curva. L’ABS Pro impedisce il bloccaggio delle ruote anche quando la leva del freno viene premuta rapidamente. Il BMW C 400 X e il BMW C 400 GT dispongono ora di un maggiore spazio di stivaggio sotto la sella che consente di riporre un numero ancora più grande di bagagli. Con il BMW C 400 X il volume di stivaggio è aumentato di 3 litri, con il BMW C 400 GT, comprese le tasche anteriori, di ben 12 litri.

Il BMW C 400 GT è ora dotato di serie di un parabrezza regolabile manualmente e può essere equipaggiato con un portapacchi come parte dell’equipaggiamento opzionale.