Hyundai Inster. Il Suv compatto che fa scintille

Nella ricca galassia dei Suv compatti, il segmento di mercato più amato dal grande pubblico, arriva una novità stuzzicante: Hyundai Inster, un Suv di dimensioni contenute, pensato per la mobilità urbana e non solo. Con un design moderno, tecnologie avanzate e un’autonomia fino a 370 chilometri (WLTP), questa vettura si propone come una delle opzioni più innovative nel segmento dei veicoli elettrici.

Con una lunghezza di 3,82 metri e un passo di 2.580 mm, Hyundai Inster riesce a combinare un’ottima abitabilità con dimensioni compatte, ideali per il traffico cittadino. Il design futuristico con fari Led a firma luminosa ispirata alla gamma Ioniq e i dettagli hi-tech esprimono modernità e carattere distintivo.

Disponibile in due versioni, Inster offre prestazioni all’avanguardia per ogni esigenza. La prima opzione offre batteria da 42 kWh con motore da 97 CV e autonomia fino a 327 km WLTP. La seconda opzione ha una batteria da 49 kWh con il motore da 115 CV, autonomia fino a 370 km WLTP (518 km in città). La ricarica rapida DC permette di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti, rendendo la gestione energetica più semplice ed efficiente anche nei lunghi viaggi.

Il sistema di infotainment di Hyundai Inster include un ampio display LCD da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Hyundai Bluelink consente di monitorare e gestire il veicolo da remoto, mentre l’abitacolo offre soluzioni di comfort e connettività all’avanguardia. Sul fronte sicurezza, Hyundai Inster è dotato di avanzati sistemi ADAS tra cui: Forward Collision-Avoidance Assistant (FCA); Lane Keeping Assist (LKA); Highway Driving Assist (HDA); Smart Cruise Control con Stop&Go. Per questo modello elettrico, su cui Hyundai punta in modo molto deciso, vengono proposte diverse formule d’acquisto per adattarsi alle esigenze dei clienti. Vediamole in dettaglio.

Acquisto diretto: prezzo di partenza da 24.900 euro per la versione XTech 42 kWh e da 26.650 euro per la versione XTech 49 kWh. La Versione XClass 49 kWh con dotazioni premium è proposta a 28.650 euro. Poi c’è la formula Hyundai Plus, con finanziamento a partire da 149 euro al mese e un anticipo di 8.070 euro.

Hyundai Renting, invece, prevede noleggio a lungo termine con rata mensile da 399 euro, incluse manutenzione e assicurazione. Inoltre i clienti possono scegliere tra un voucher Charge myHyundai per 5.000 chilometri di ricarica gratuita o una Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica. Inster è già disponibile per test drive nelle concessionarie Hyundai: un’occasione unica per scoprire dal vivo tutte le sue caratteristiche e approfittare delle offerte di lancio.