Honda ADV350. Look e sicurezza: il 2026 è adesso

Scooter o maxi-scooter, chiamatelo come volete, ma Honda ADV350 continuerà e continuerà a regalere le emozioni di una moto.

E in effetti lo scooter sopra i 300cc più venduto d’Europa continua a coniugare perfettamente una dotazione tecnica di alto livello al grintoso stile adventure, affrontando il 2026 con un aggiornamento alle colorazioni. Per il 2026 ADV350 si presenta con quattro nuovi colori disponibili: ‘Mat Coal Black Metallic’, ‘Iridium Gray Metallic’, ‘Mat Pearl Cool White’ e la Special Edition ‘Pearl Falcon Gray’ che sfoggia grafiche big logo.

L’ADV350 rinnova così le sue combinazioni cromatiche, mantenendo il suo appeal. L’omologazione è Euro5+. Rinnovato tecnicamente e tecnologicamente nel 2025 l’ADV350 vanta un robusto telaio tubolare in acciaio e una forcella a steli rovesciati da 37 mm a doppia piastra. Gli ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato sono regolabili nel precarico molla, la strumentazione TFT a colori da 5 pollici è connessa con Honda RoadSync, rinnovato anche il blocchetto sinistro dei comandi, il vano sottosella è adesso illuminato e le frecce sono a disattivazione automatica.

Inoltre, l’ADV ha ricevuto importanti aggiornamenti alla struttura interna del silenziatore e al catalizzatore con un nuovo sensore O2 integrato che, abbinato nuovi parametri dell’ECU, gli permettono di raggiungere l’omologazione Euro5+. Il motore da 330 cc raggiunge una potenza massima di 29,2 CV (21,5 kW) e una coppia massima di 31,5 Nm, mentre il controllo di trazione HSTC gestisce l’aderenza dello pneumatico posteriore. Il parabrezza è regolabile in altezza, il vano sottosella può ospitare due caschi integrali e il vano portaoggetti è dotato di presa USB-C. La Smart-Key rende l’ADV350 ancora più piacevole e pratico da guidare durante l’uso quotidiano.

Nel frattempo, come detto, Honda annuncia le nuove colorazioni 2026 dedicate all’ADV350. Introdotto nella gamma scooter come model year 2022, ADV350 è il commuter perfetto che unisce l’estetica grintosa dallo stile adventure all’eleganza di uno scooter premium. ADV350 è fortemente ispirato al design dell’X-ADV, un altro grande successo commerciale che conta oltre 10.000 unità vendute in tutta Europa nel 2025, delle quali oltre il 60% sul mercato italiano. L’ADV350 sta ricalcando le orme del fratello maggiore, poiché nel 2024 è stato lo scooter sopra i 300 cc più venduto in Europa ed è attualmente ancora in cima alla classifica nel 2025.

Come è noto, la sicurezza per Honda è al primo posto. ADV350 è infatti provvisto di serie del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), del sistema di segnalazione di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e degli indicatori di direzione con disattivazione automatica. L’ADV350 è prodotto presso lo stabilimento di Honda Italia Industriale S.p.A., sulla costa adriatica, ad Atessa (CH). Fondato nel 1971 lo stabilimento di Atessa, durante la sua storia ultracinquantennale, ha visto la realizzazione di 40 modelli di moto, 30 modelli di scooter ed è naturalmente la casa dell’apprezzatissima famiglia SH.