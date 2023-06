Hertz Italia noleggia auto elettriche con la E-Xperience

di Renzo Vatti

Interessante novità per Hertz. La società propone il noleggio di veicoli elettrificati anche e soprattutto per circolare nelle zone in cui il traffico veicolare è interdetto. L’iniziativa si chiama E-Xperience e grazie a un token si potrà ricaricare in ogni punto pubblico di ricarica senza bisogno di registrazioni o di utilizzare la propria carta di credito. In questo modo Hertz si pone anche come ’formatore’ delle nuove tecnologie. Infatti al momento del ritiro dell’auto il personale Hertz sarà disponibile a fornire tutte le spiegazioni sul prodotto e sulla ricarica.

Nei suoi 105 anni di storia Hertz, nell’osservare l’evoluzione in atto, si è proposta come pioniera nel modo di spostarsi e si è posizionata come leader nell’innovazione. L’ad Massimiliano Archiapatti ha sottolineato fra l’altro che "la mobilità ha spostato l’asse verso l’innovazione, portando nell’industria dell’auto una vera rivoluzione. E negli ultimi cinque anni questo fenomeno ha raggiunto una grande evoluzione verso la mobilità elettrica". Aumenta il numero di veicoli della flotta Hertz che include anche mezzi commerciali leggeri. Da auto elettriche Polestar 2, Tesla long range, Peugeot 2008, DS3 e Tense, sono anche disponibili Fiat 500E e modelli anni Sessanta equipaggiati sempre motori elettrici montati sui restomod.

Tra i commerciali Renault Kangoo EV e Nissan TownStar EV. Un nuovo modo di guidare e conoscere l’elettrico attraverso il noleggio, per viaggiare in sicurezza e semplicità. E’ previsto anche un servizio di ricarica prepagata per coloro che non avessero la possibilità di ricaricare al termine del. noleggio prima della riconsegna dell’auto. Inoltre possibilità di noleggi giornalieri, per i fine settimana e mensili. Le percorrenze registrate ha Hertz in Italia con le auto elettriche non superano i 170 km giornalieri e i 250 km nei fine settimana a testimonianza che il fattore ricarica non rappresenta alcun vincolo per questa tipologia di viaggi.

La mobilità sta vivendo una vera e propria rivoluzione, come ha sottolineato fra l’altro Massimiliano Archiapatti. Un fenomeno che ha avuto una forte accelerazione con la mobilità elettrica. Con particolare soddisfazione la Hertz offre una selezione di soluzioni a batteria della sua flotta a noleggio, anche per i furgoni. Dunque maggiore comodità, nessun inquinamento e molti altri vantaggi.