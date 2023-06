Guzzi V100: ciak si gira Il video è da... Oscar

di Riccardo Galli

Roba da Oscar. Emozioni da Grande Cinema. E il merito va a prenderselo tutto lei, la Guzzi V100 Mandello. Sì, proprio come una star. Girato interamente su pellicola da 35 mm, il video trova un perfetto bilanciamento, evocando gli anni d’oro di Hollywood ed esaltando l’unicità di V100 Mandello, grazie a una fotografia sempre in equilibrio tra vecchio cinema e arte contemporanea, e grazie all’utilizzo di location straordinariamente evocative come la casa brutalista di Eric Lloyd Wright a Malibu, la Pacific Coast Highway, gli spazi desertici a Lancaster, il L.A. River e la Second Street Tunnel nel downtown di Los Angeles.

Il video della campagna Moto Guzzi V100 Mandello ha come protagonista un vero amante delle Moto Guzzi: Ewan McGregor mette tutto il suo carisma e la sua autenticità di motociclista nel raccontare il rapporto di passione che lo lega a Moto Guzzi. Il video, girato in varie località della California per la regia di Duncan Winecoff, è una vera dichiarazione d’amore per Moto Guzzi, grazie a una narrazione che rivela la natura profonda del legame tra uomo e motocicletta. È una produzione dal forte sapore autobiografico, che racconta il viaggio come metafora della vita. Il cinema, dunque, con uno dei suoi protagonisti, pronto a sposare le emozioni di uno dei più ricchi gioielli del mondo del motociclismo italiano.

"Aprire il gas con la V100 sulla Pacific Highway è stata davvero un’esperienza esaltante, questa è una moto davvero unica: sportiva ma confortevole, perfetta per un lungo viaggio. La sua essenza è completamente Moto Guzzi, ed è per questo che sono riusciti a progettare una moto che pure essendo modernissima si guida come una Guzzi", ha spiegato McGregor. E allora ciak, si gira. Con il mondo di Guzzi sul set di mille emozioni. Dal passato, nel presente e in direzione del futuro.