Guanti e telo coprigambe. L’inverno con lo stile Yamaha. In sella fra look e comfort

Yamaha ci mette... tutto. Ci mette la potenza e l’agilità delle sue moto e dei suoi scooter e ci mette anche l’abbigliamento-oggestistica giusto per difendersi dal freddo dell’inverno. Il modo migliore insomma per mettersi in sella e affrontare qualsiasi tipo di strada. E ovviamente di clima, di condizione meteo. Ecco, dunque, una sorta di selezione dei prodotti immancabili per ogni scooterista che si avventura in autostrada. O comunque punta a ritagliarsi un viaggio (breve o lungo che sia) senza rinunciare al comfort.

Guanti scooter uomo: realizzati con materiali di alta qualità, questi guanti offrono comfort e protezione in tutte le condizioni meteorologiche. La combinazione di pelle e poliestere garantisce movimenti fluidi e agevoli, mentre le protezioni softshell per le nocche sono un must per la sicurezza. I guanti presentano un polsino corto e una fodera in pile polare per una comodità senza pari, e sono anche touchscreen.

Giacca scooter uomo: nelle tonalità brillanti di blu e grigio, questa giacca impermeabile offre protezione di livello 2 per spalle e gomiti, una fodera termica rimovibile e un colletto in neoprene per il massimo comfort. Garantisce la massima tranquillità e il calore in tutte le condizioni atmosferiche.

Scaldamanopole: manopole riscaldate per scaldare le mani in condizioni di clima freddo.

Scaldacollo: lo scaldacollo Yamaha è caldo e confortevole, ed è perfetto per i tragitti casa-lavoro in città o per i viaggi più lunghi.

Telo coprigambe: il telo coprigambe targato Yamaha tiene al caldo e all’asciutto in tutte le condizioni atmosferiche, grazie a una speciale tecnologia di saldatura che consente di viaggiare nella massima comodità. Disponibile anche nelle versioni specifiche per i modelli TMAX, NMAX e Tricity.

Dunque una collezione Yamaha che racconta bene e al meglio lo stile della casa giapponese anche in fatto di moda, stile e gusto. Questa la linea inverno 2025, in attesa dell’abbigliamento che accompagnerà poi la bella stagione.