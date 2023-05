Gts amplia il network aggiungendo la tratta Bari-Jesi

Il gruppo Gts Spa, l’operatore intermodale pugliese che opera in Italia e all’estero, amplia il suo network aggiungendo la nuova tratta Bari – Jesi a partire dal 28 aprile. Il nuovo servizio ferroviario andrà ad affiancare il collegamento già esistente Jesi -Brindisi, di due giri a settimana, completando con una frequenza trisettimanale la linea che collega le Marche con tutta la Puglia. Obiettivo: togliere altri 3.000 camion all’anno dalla direttrice adriatica, dove Gts ha già permesso di eliminare 150mila camion all’anno contribuendo a risparmiare ogni 12 mesi oltre 35mila tonnellate di Co2.

"Bisogna tenere presente – afferma Fabio Piliego, direttore commerciale Italia – che un singolo camion che percorre la linea Bari-Milano produce quasi 1,8 tonnellate di Co2, se lo stesso tragitto lo si percorre con il servizio di trasporto combinato ferro-gomma Gts, l’abbattimento delle emissioni nocive è quasi dell’85% perché si producono solo 0,3 tons di Co2. Stiamo lavorando a 360 gradi per allinearci agli obiettivi del Green New Deal. Da qui l’iniziativa di abbattere lo spreco del cartaceo legato alle procedure delle spedizioni digitalizzando l’intero processo: le prenotazioni si eseguono online tramite la piattaforma di nostra proprietà, accessibile da ogni dispositivo compreso lo smartphone. Non sarà quindi più necessario stampare alcun documento e il cliente sarà autonomo nella fase dell’acquisto dei servizi. Tutto questo – conclude Piliego – a conferma dell’impronta del nostro gruppo che mira, sempre con maggiore chiarezza, ai punti chiave della sostenibilità ambientale.

Inizialmente la frequenza del Bari-Jesi sarà di una circolazione a settimana, destinata ad aumentare, da gennaio 2024, a tre coppie di treni a settimana. Sarà possibile acquistare il servizio ’door to door’, fiore all’occhiello della Gts. Chi possiede proprie unità di carico invece, potrà prenotare online dal sito Gts servizi ’terminal to terminal’ (T2T). A breve verrà anche affiancato il servizio distribuzione e parziali, che permetterà la spedizione di singole pedane in Italia ed Europa.