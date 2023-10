Grandi appuntamenti per chi ama gommoni ’day cruiser’ e gozzi

Chiuso il ciclo dei grandi saloni di fine estate (Genova, Cannes, Montecarlo) si apre il fitto calendario di eventi espositivi dedicati alla piccola e media nautica fatta di gommoni, day-cruiser, gozzi, spesso utilizzabili anche senza patente, quindi con potenza fino a 40 cv e misure comprese tra i 56 e i 1516 metri.

Archiviato il salone della Puglia andato in scena a Brindisi la scorsa settimana (lo Snim è stata vetrina di riferimento per la nautica e la blue economy capace di valorizzare al meglio il brand Regione Puglia), ora tocca a Bologna che fino al 29 torna con la sua quarta edizione in due padiglioni del quartiere fieristico con oltre 60 espositori in rappresentanza di 180 marchi.

Dal primo al 5 novembre l’attenzione si sposta invece sul Salerno Boat Show: oltre 36.000 mq per accogliere gli appassionati del mare in uno degli scenari più glamour ed attraenti delle coste italiane, la Marina d’Arechi (tutti i giorni 10-18 a ingresso gratuito). Dal 12 al 20 il porto napoletano di Mergellina ospiterà invece ’Navigare’ (sabato e domenica 10.30-19; da lunedì a venerdì 12.30-17) con imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. Mentre ancora Napoli inaugurerà la stagione 2024 con il NauticSud dal 10 al 18 febbraio.

Made in Sud sono anche molte delle new entry in questo segmento produttivo. Apreamare di Torre Annunziata ha messo in acqua lo Speedmaster 35, il primo gozzo della storia motorizzato con due fuoribordo da 400 cv mentre l’Aprea Lancia 52 reinterpreta in chiave moderna le storiche imbarcazioni in legno. Mentre il cantiere napoletano Mimì ha aggiornato il Libeccio 11 Cabin, gozzo cabinato e planante destinato a chi vuole vivere giornate di totale comfort a bordo.

Egidio Scala