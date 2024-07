Grande Panda sfida globale. Sarà elettrica ibrida e pure ’love cost’

di Giuseppe Tassi

Da Fiat iconica ad auto globale da vendere in 70 mercati diversi. Nel giorno consacrato ai 125 anni del marchio Olivier Francois, capo del brand Fiat, fa sfilare in passerella Grande Panda nella versione elettrica. L’icona è la Panda squadrata degli anni Ottanta, vera best seller del mercato, una campionessa in fatto di semplicità, socialità e condivisione. È questo il modello cui si ispira Grande Panda, che sarà messa sul mercato in autunno a un prezzo sotto i 25 mila euro e affiancata da una versione mild-hybrid 48 Volt (sotto i 19 mila euro). Francois la definisce un’auto ’Love cost’ con la parola amore come carismatico richiamo alla passione che alimentata i prodotti del marchio.

Non a caso è la pista sopraelevata del Lingotto a ospitare la grande parata delle storiche auto del marchio Fiat, mentre il museo del brand torinese spalanca orgogliosamente i battenti per aprirsi a una vita nuova. Con la Grande Panda, Fiat si rituffa nel segmento B, quello delle gloriose 127, Uno e Punto e rilancia il concetto di auto accessibile per la famiglia: iconica, compatta e inclusiva. In 3, 99.metri di lunghezza l’ultima nata di Fiat ricava 5 posti confortevoli, un bagagliaio da 317 litri e un abitacolo dal piglio grintoso che richiama in molti particolari l’ovale della pista del Lingotto.

Una linea gialla incornicia il cockpit da 10 pollici e il touchscreen da 10,5 raccordati tra loro ed è replicata nel tunnel centrale. Nel segno della sostenibilità gli interni con fibra di bambù nei sedili e plastiche riciclate nella plancia e nel rivestimento degli sportelli. L’esterno propone tagli squadrati e linee nette, con il posteriore apparentemente rialzato.