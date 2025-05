Grande Panda. Sbarca l’ibrido che piace a tutti

di Gianluca Sepe

Conquistare il segmento B. Fiat Grande Panda Hybrid si presenta su strada con un’ambizione non da poco, fare nuovamente breccia nel cuore degli automobilisti, italiani e non, sfruttando il nome e una formula che in passato ha fatto le fortune del marchio torinese. Una vettura che ora è più grande ma anche più tecnologia e soprattutto ibrida, con la versione a 48 V pronta ad affiancare la BEV che aveva già debuttato all’inizio dell’anno.

Per collocarsi a pieno nel segmento B, Fiat Grande Panda Hybrid sfiora i 4 metri, 3,99 metri per la precisione, con un passo di 2,56 metri che garantisce spazi a bordo più che generosi. Il look retrò, che strizza l’occhio alla tradizione di questo modello, è ben visibile nelle forme a cuneo ma anche in un frontale squadrato, con i gruppi ottici modernizzati grazie al fari LED pixel. Sulle fiancate compare la scritta Panda, ricavata direttamente dalla carrozzeria mentre lo storico logo Fiat trova posto sul montante C su una superficie a contrasto. Al posteriore spazio a fari quadrati e al nome del marchio in 3D sul portellone, che apre ad un bagagliaio da 412 litri di capacità.

Nata sulla piattaforma Smart Car, la stessa portata al debutto in Europa da nuova Citroen C3, la nuova Fiat Grande Panda Hybrid sfrutta una powertrain elettrificata che combina un motore a tre cilindri 1.2 litri in grado di erogare 110 CV e una batteria agli ioni di litio da 48 V, oltre ad un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di controllo centrale. Il cambio è automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT. Grazie a questa architettura, Grande Panda Hybrid è in grado di procedere per 1 km in full electric a velocità inferiori a 30 km/h, oltre che sfruttare la marcia ibrida durante gli spostamenti urbani contenendo consumi ed emissioni.

Gli interni di Fiat Grande Panda Hybrid uniscono sostenibilità e tecnologia. I rivestimenti sfruttano infatti diversi materiali ecocompatibili, come ad esempio Bambox Bamboo Fiber Tex, tessuto esclusivo che contiene il 33% di fibre naturali di bambù ma anche il Lapolen Ecotek, una plastica blu metallizzata con riflessi in alluminio ottenuta riciclando cartoni per bevande. Al centro della plancia ritroviamo uno schermo da 10,25’’ sugli allestimenti più completi mentre su tutte le versioni c’è il cruscotto digitale da 10’’ dietro al volante. Presenti poi più porte USB-C e un pad di ricarica wireless per lo smartphone. Ampia l’offerta dei sistemi ADAS, tra cui Cruise Control, Speed Limiter, Frenata Autonoma d’Emergenza, il Sistema di Mantenimento della Corsia, Driver Attention Warning e l’avviso di apertura portiere in caso di pericolo.

La nuova Fiat Grande Panda offre un buon confort, con una posizione di guida ergonomica e ideale per controllare gli ingombri della vettura. Buona l’insonorizzazione dell’abitacolo, che anche a velocità più elevate ovatta la marcia al punto giusto senza che il tre cilindri o i fruscii disturbino troppo chi si trova all’interno. Il motore offre buoni spunti, sia in città che sulle strade a percorrenza veloce. Per quel che riguarda i consumi, durante il nostro test drive, senza prestare particolarmente attenzione ad una guida più parca, abbiamo riscontrato un valore medio di 5,4 litri/100 km, valore più che in linea con quanto dichiarato dalla casa automobilistica torinese.

I clienti poi hanno ampie possibilità di personalizzazione, con tre pacchetti opzionali: Tech, Style e Winter. Il Tech Pack include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera e ricarica wireless. Lo Style Pack aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, barre sul tetto, vetri oscurati e protezioni sottoscocca, mentre il Winter Pack che viene proposto solo con il Tech Pack, prevede sedili, volante e parabrezza riscaldati. Tre gli allestimenti disponibili, Icon, Pop e La Prima, con prezzo a partire da 19.000 euro. Per il mese di maggio però Fiat propone Grande Panda Hybrid in promozione, con un listino da 16.950 euro a fronte di rottamazione e acquisto con finanziamento Stellantis.