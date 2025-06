Goodyear protagonista alla mitica 24 Ore: "La gara più difficile"

Anche quest’anno Goodyear è stata protagonista alle 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più prestigiosa al mondo, supportando 24 vetture LMGT3 e 17 LMP2. Una corsa infinita che oltre ai nervi dei piloti ha messo a dura prova la durata e le prestazioni degli pneumatici.

La 24 Ore di Le Mans del 2025 ha rivestito un significato ancora più importante per Goodyear, perché è coincisa con i 45 anni dal lancio del marchio Eagle, che unisce l’eredità vincente del produttore nelle corse automobilistiche e i pneumatici da strada ad alte prestazioni. Un nome che è sinonimo di successo negli sport motoristicic dalla Formula 1, alla Nascar, Indycar e Le Mans.

"Per noi è fantastico tornare a Le Mans ogni anno – spiega Mike McGregor, responsabile Endurance Racing EMEA, Goodyear –. È l’evento clou del calendario delle gare di endurance. Quest’anno sarà per Goodyear la 24h di Le Mans più imponente, una vera e propria opportunità per mettere in mostra la tecnologia e l’esperienza in questo settore". Goodyear ha portato a Le Mans più di 8.000 pneumatici schierando in pista un team di supporto tecnico composto da circa 100 persone, pronte ad a supportare due terzi delle vetture in griglia di partenza.

Del resto le corse hanno sempre fatto parte del Dna dell’azienda america. Fin dal 1898, poco dopo la sua fondazione, i suoi pneumatici hanno cominciato a vincere gare. Henry Ford scelse Goodyear per la sua auto che vinse la gara di un miglio del Detroit Driving Club nel 1901. Da lì è nata la filosofia di Goodyear ’dalla pista alla strada’, con una serie di innovazioni sviluppate dopo un fitto calendario di gare pionieristiche: la prima di molte occasioni in cui gli insegnamenti tratti dalle corse si sono tradotti nei pneumatici stradali Goodyear.