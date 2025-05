GNV investe sul futuro. In arrivo le mega-navi nel segno del green

GNV annuncia un ordine per la costruzione di ulteriori quattro nuove unità ropax. La commessa sarà affidata ai cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton (Cina) con i quali GNV e Gruppo MSC hanno un rapporto di lunga durata e con cui stanno da tempo lavorando a questo ambizioso progetto destinato a ridisegnare gli standard della flotta di traghetti del Gruppo. Questo nuovo ordine, sommato a quello della commessa precedente, garantirà alla Compagnia di incrementare la propria flotta di otto nuove unità tra il 2025 e il 2030.

L’inizio dei lavori è previsto per il 2026 e la consegna della prima nave avverrà entro i primi mesi del 2028 a seguire le altre con una cadenza semestrale. Le nuove unità avranno una stazza lorda di circa 71.300 tonnellate, una lunghezza di 237 metri e una larghezza di 33 metri, potranno ospitare fino a 2500 persone (tra passeggeri ed equipaggio) e saranno dotate di 527 cabine e 3500 metri lineari di garage. Per stazza saranno le navi più grandi della compagnia e le più capienti sul Mediterraneo.

Come per GNV Virgo e GNV Aurora, attualmente in costruzione presso il medesimo cantiere e in arrivo entro la fine del 2025 – in anticipo di 11 mesi sui tempi previsti – le nuove unità saranno tutte alimentate a GNL e dotate di tecnologie ambientali all’avanguardia che garantiranno una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre il 50% per unità trasportabile rispetto a quelle di precedente generazione. Tale importante operazione fornisce così un ulteriore forte impulso al percorso di transizione verso modelli più sostenibili e attenti alla preservazione dell’ambiente che GNV ha già intrapreso e in cui crede molto considerandolo una fondamentale leva di competitività anche per i territori che collega.

Le nuove unità sono state inoltre progettate per essere ancora più accoglienti e funzionali e potranno assicurare ai passeggeri il massimo comfort con cabine spaziose e aree relax dotate di ampie vetrate panoramiche, caratterizzate da arredi di design moderno, complementi di alta qualità sedute ergonomiche e servizi digitalizzati, oltre ad aree gioco e spazi dedicati esclusivamente ai più piccoli, un’ampia terrazza esterna e ambienti pet friendly.

L’obiettivo è quello di rinnovare e migliorare i nostri servizi a 360° raccogliendo le nuove sfide che arrivano dal mercato e contribuendo così a fissare nuovi traguardi per tutto il comparto. Questo passa attraverso il miglioramento dell’esperienza di viaggio e degli spazi a bordo, puntando su sicurezza, sostenibilità, comfort e tecnologia.