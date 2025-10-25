GNV, estate boom grazie ai link con le isole

Giovedì 23 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
QN Mobilità
25 ott 2025
DAVIDE COSTA
di Davide Costa

Tempo di bilanci per la stagione estiva di GNV. La compagnia di navigazione tra giugno e settembre ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi sulle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un miglioramento degli spazi comuni e dei servizi.

Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del dieci per cento trainato soprattutto dalla rotta Napoli-Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. Sul fronte estero il Marocco si distingue con un una crescita del 6%, supportato da cinque navi dedicate e da un importante incremento di personale marocchino a bordo delle navi (100 in più nell’ultimo anno); in Tunisia si registra un più 8 per cento grazie a una nuova linea diretta che ha migliorato tempi e qualità del servizio.

Buono, infine, l’avvio dei collegamenti con l’Algeria, che conferma il potenziale di questo nuovo mercato. Stabili le Baleari e l’Albania, che nel periodo estivo segnano un risultato in linea con l’anno precedente. I dati sono stati presentati a Valencia, a bordo della GNV Excelsior, in occasione della cerimonia di consegna dei ‘GNV Awards’ che ha premiato 18 agenzie di viaggio partner. Nel corso della serata è stato annunciato che GNV Virgo, la prima nave della Compagnia alimentata a GNL, verrà consegnata nei prossimi giorni in Cina all’armatore presso i cantieri Guangzhou Shipyard International (GSI).

La nave partirà quindi verso l’Italia, dove l’11 dicembre nel porto di Palermo è prevista la cerimonia di Battesimo prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo. "I risultati di quest’estate – ha commentato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV – confermano che stiamo andando nella direzione giusta: +9% non è solo un numero, ma il frutto di scelte concrete. Abbiamo investito in refitting mirati e digitalizzazione per rendere il viaggio sempre più confortevole, convinti che ‘ogni istante del viaggio conta’. In Sardegna lo abbiamo dimostrato: si può crescere anche senza nuove navi, puntando su qualità del servizio e spazi ripensati; in Sicilia, invece, l’arrivo di nuove unità e una rete più solida hanno dato una spinta decisiva alla domanda.

All’estero stiamo consolidando le nostre posizioni, in Tunisia con collegamenti più diretti e in Marocco con più personale locale a bordo che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, mentre apriamo nuovi fronti come l’Algeria. L’imminente arrivo di GNV Virgo, la nostra prima nave a GNL, segna un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza: sostenibilità e competitività devono procedere insieme". Fondata nel 1992, parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione operanti nel settore del trasporto passeggeri e merci. Con una flotta di 26 navi, la compagnia opera 33 linee in 8 nazioni, servendo e collegando Italia (Sardegna e Sicilia), Spagna (Baleari), Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria e Malta.

