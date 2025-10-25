GNV, estate boom grazie ai link con le isole

di Davide Costa

Tempo di bilanci per la stagione estiva di GNV. La compagnia di navigazione tra giugno e settembre ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi sulle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un miglioramento degli spazi comuni e dei servizi.

Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del dieci per cento trainato soprattutto dalla rotta Napoli-Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. Sul fronte estero il Marocco si distingue con un una crescita del 6%, supportato da cinque navi dedicate e da un importante incremento di personale marocchino a bordo delle navi (100 in più nell’ultimo anno); in Tunisia si registra un più 8 per cento grazie a una nuova linea diretta che ha migliorato tempi e qualità del servizio.

Buono, infine, l’avvio dei collegamenti con l’Algeria, che conferma il potenziale di questo nuovo mercato. Stabili le Baleari e l’Albania, che nel periodo estivo segnano un risultato in linea con l’anno precedente. I dati sono stati presentati a Valencia, a bordo della GNV Excelsior, in occasione della cerimonia di consegna dei ‘GNV Awards’ che ha premiato 18 agenzie di viaggio partner. Nel corso della serata è stato annunciato che GNV Virgo, la prima nave della Compagnia alimentata a GNL, verrà consegnata nei prossimi giorni in Cina all’armatore presso i cantieri Guangzhou Shipyard International (GSI).

La nave partirà quindi verso l’Italia, dove l’11 dicembre nel porto di Palermo è prevista la cerimonia di Battesimo prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo. "I risultati di quest’estate – ha commentato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV – confermano che stiamo andando nella direzione giusta: +9% non è solo un numero, ma il frutto di scelte concrete. Abbiamo investito in refitting mirati e digitalizzazione per rendere il viaggio sempre più confortevole, convinti che ‘ogni istante del viaggio conta’. In Sardegna lo abbiamo dimostrato: si può crescere anche senza nuove navi, puntando su qualità del servizio e spazi ripensati; in Sicilia, invece, l’arrivo di nuove unità e una rete più solida hanno dato una spinta decisiva alla domanda.

All’estero stiamo consolidando le nostre posizioni, in Tunisia con collegamenti più diretti e in Marocco con più personale locale a bordo che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, mentre apriamo nuovi fronti come l’Algeria. L’imminente arrivo di GNV Virgo, la nostra prima nave a GNL, segna un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza: sostenibilità e competitività devono procedere insieme". Fondata nel 1992, parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione operanti nel settore del trasporto passeggeri e merci. Con una flotta di 26 navi, la compagnia opera 33 linee in 8 nazioni, servendo e collegando Italia (Sardegna e Sicilia), Spagna (Baleari), Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria e Malta.