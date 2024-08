Gli yacht. Rizzardi sbarcano in Indonesia

Rizzardi Yachts sempre più in primo piano in ambito internazionale con un’importante partnership e nuovi dealer. Grazie a un accordo di dealership con Yacht Sourcing, la principale azienda di riferimento per gli yacht di lusso in Indonesia, il cantiere italiano con una lunga tradizione di eccellenza nella costruzione di yacht di alta gamma, entra ufficialmente nel dinamico mercato indonesiano, consolidando ulteriormente la propria posizione come leader globale nel settore della nautica di lusso.

Un debutto importate che avviene in un momento di crescente interesse per il mercato nautico nella regione del sud-est asiatico, caratterizzata da una sempre maggiore domanda di yacht di lusso e da un’infrastruttura in continuo sviluppo per supportare l’industria nautica. Questa espansione mira a soddisfare le esigenze di una clientela raffinata e a rispondere alle tendenze emergenti del settore. Yacht Sourcing sarà il rivenditore esclusivo di Rizzardi Yachts, offrendo una gamma completa di servizi che includeranno vendita, assistenza e supporto.

Per immergersi nella realtà di Rizzardi Yachts, a settembre una delegazione di Yacht Sourcing verrà in Italia per visitarne i cantieri e navigare, a bordo degli yacht, verso Ponza e Ventotene. Rizzardi Yachts poi, ha ampliato la sua linea ’IN’ (il cui successo è testimoniato dalla produzione di oltre 25 imbarcazioni in 4 anni) con INSeven Plus, un 75’ che rappresenta l’ammiraglia della gamma. É infatti, dotato di soluzioni tecnologiche altamente avanzate per consolidare la posizione di mercato del cantiere, quella dei grandi open, che l’ha sempre visto in primo piano sulla ribalta internazionale.

Il nuovo progetto – 24 metri circa di lunghezza per 5,5 di baglio le sue dimensioni – rispecchia quello dei grandi open hard-top INfive e INsix con accesso sottocoperta tramite grande porta a vetro. A dispetto del design aggressivo e delle linee filanti, vanta ampi spazi calpestabili e volumetrie interne generose (risultato non scontato su questa tipologia di imbarcazioni), e interni altamente personalizzati secondo le richieste dell’armatore frutto di 50 anni di esperienza nel settore e della tipica artigianalità italiana del cantiere.

Dal punto di vista tecnico, la propulsione è affidata alle trasmissioni di superficie che, sostenute dal sistema ’Auto-Trim’, garantiscono prestazioni d’eccellenza e planata a bassa velocità, mentre in plancia di comando la manovrabilità è affidata al joystick a gestione elettronica per il controllo automatico delle eliche di superficie semplificando la movimentazione dello yacht in fase di ormeggio. Il sistema comprende anche la funzione di ’ancoraggio digitale’.

Infine, d’obbligo sottolineare il grande successo riscosso dalla Rizzardi Padel Cup, evento sportivo d’élite (con sponsor di prestigio), che sottolinea l’impegno nel sociale di Rizzardi Yachts. Oltre alla competizione d’alto livello, promuove infatti, valori quali l’inclusione e la solidarietà sostenendo la Fair Play School, scuola di calcio inclusiva, equa e gratuita.