GLC elettrica. Range da record e due marce

C’era una nuova Stella a brillare sotto il ’cielo’ della Munchen Messe. La Mercedes GLC elettrica, nuovo modello di punta del marchio di Stoccarda è stata tra i protagonisti assoluti dell’IAA Mobility di Monaco. La kermesse tedesca è stata l’occasione per il brand per mostrare questa vettura che poco ha a che fare con la controparte termica, portando su strada tante novità tecniche e tecnologiche che ritroveremo anche sulle future elettriche della casa teutonica.

La prima grande novità è la nomenclatura, con l’integrazione della gamma termica e di quella a batteria, caratterizzata ora solo dal suffisso EQ Technology. La nuova Mercedes GLC nasce sulla nuova piattaforma MB.EA, è più grande di 12 cm rispetto alla versione endotermica, con un passo aumentato di 8 cm. La lunghezza ora è di 4,84 metri e l’interasse a 2,97 metri. Al frontale compare la nuova griglia che integra 942 punti luminosi mentre al posteriore i gruppi ottici sono integrati in una fascia realizzata in nero lucido. In abitacolo il nuovo MBUX Hyperscreen orizzontale da 39,1’’ con nuovo sistema operativo MB.OS in grado di gestire anche l’intelligenza artificiale di Google. A debuttare per prima sul mercato sarà la versione 400 4Matic, con powertrain da 360 kW/490 CV e batteria da 94 kWh per un’autonomia dichiarata di 713 km. Grazie alla nuova architettura a 800 V, si potranno recuperare 300 km di range in 10 minuti. La novità più importante però è la presenza di un cambio a due velocità, con il primo rapporto per fornire una migliore accelerazione e il secondo per rendere più fluida la marcia autostradale a velocità elevate.

Rimanendo ai marchi di casa, Porsche ha mostrato la nuova 911 Turbo S, spinta da 711 CV frutto del nuovo sistema T-Hybrid. Il nuovo biturbo ibrido abbina il boxer sei cilindri 3,6 litri con due turbocompressori elettrici e una batteria da 1,9 kWh. Al Nurburgring è già da record. Opel invece ha sfruttato l’IAA Mobility per dare un’anticipazione sul design del futuro grazie alla Corsa GSE Vision Gran Turismo, prototipo avveniristico ed estremo che mostra al mondo alcuni degli stilemi che vedremo sui modelli del Blitz nei prossimi anni, a partire proprio dalla nuova generazione di Corsa. Sotto pelle una powertrain da 588 kW, 800 CV per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h. E rimanendo al gruppo Stellantis, Leapmotor ha diffuso i prezzi della B10, SUV di segmento C elettrico con batteria da 56,2 e 67,1 kWh per un’autonomia rispettivamente di 361 e 434 km. Il listino in questo caso è fissato a 26.900 euro. A Monaco poi spazio anche ai brand coreani, come Hyundai che ha svelato la Three Concept, elettrica che anticipa il prossimo modello della famiglia Ioniq.

Sarà la più piccola della gamma e vanta un design netto e muscoloso motivi pixel come sugli ultimi modelli del marchio. Intensifica l’offensiva europea la cinese Xpeng, sbaracata per la prima volta nel Vecchio Continente con la P7, sportiva elettrica dalle forme coupé da 367 o 594 CV e autonomia da 702 o 820 km a seconda che si scelga la batteria da 74,9 o 92,2 kWh. Arriverà nei prossimi mesi.

Gianluca Sepe