Genova. Già scattato il conto alla rovescia

L’avevano notato in tanti: poco propensione all’enfasi che è poi la retorica dell’autocompiacimento; e invece un pragmatismo ricco di sfumature che sa interpretare l’umore del mercato, leggere la congiuntura economica in cui viviamo ma anche intercettare le nuove sensibilità che stanno direzionando la Blue Economy. Decisamente forte l’imprinting valoriale che Piero Formenti, lo scorso maggio, aveva voluto rivelare al momento del suo insediamento alla presidenza di Confindustria Nautica.

Aveva parlato di etica, di comunità, di rispetto delle regole e di sintonia d’intenti tra i diversi settori del diportismo tricolore, appellandosi a una ’visione’ condivisa e lungimirante al di là dei successi a livello di reputazione, export e innovazione. Illuminante. E se una leadership ha bisogno di un fisiologico timing istituzionale per lasciare il segno, è probabile che la carica generativa e ideale di Formenti la si possa già notare in occasione del prossimo e attesissimo Salone Nautico 2025 di Genova.

In programma, è noto, tra il 18 e il 23 settembre, propulsore assoluto del comparto; vetrina e pilastro del migliore ’Made in Italy’; piattaforma iper-collaudata dove fare incontrare la domanda e l’offerta; e grande rito collettivo per la stessa città che lo ospita e che ogni anno si prende scena e riflettori, anche se potrebbe sfruttare meglio il suo enorme potenziale turistico, con un coinvolgimento visivo, estetico ed empatico più marcato di quella dimostrato nelle precedenti edizioni. Ed è fin troppo facile citare come esempio virtuoso l’invidiabile animazione che invade strade e piazze, negozi e luoghi pubblici di Milano in occasione della Design Week. Tant’è.

Certamente contano il sogno, la festa e le aspettative. Ma se contano anche i fatti, è indubbio che lo scenografico appuntamento all’ombra della Lanterna sia il primo Salone Nautico del Mediterraneo e il terzo al mondo. E a proposito di opportunità per il capoluogo ligure, ha un suo peso non indifferente in termini di indotto economico sul territorio, se è vero che una stima Ambrosetti lo quantifica tra i 65 e i 70 milioni di euro unicamente nei 6 giorni della rassegna. Come dire: una kermesse di primissimo piano a livello internazionale. In effetti, il Boat Show all’ombra della Lanterna è e resta il palcoscenico privilegiato di un’industria nautica che nel 2024 ha raggiunto il massimo storico di 8,33 miliardi di euro confermandosi come la più dinamica del pianeta in materia di superyacht (oltre il 50% degli ordini globali), di battelli pneumatici, di accessori e componenti.

E se bisognerà pazientare ancora qualche giorno per conoscere il layout dettagliato di questa edizione del Salone, il suo peso specifico sembra nelle cose: nei 220mila metri quadrati di area espositiva (l’85% all’aperto); nella presenza di non meno di 1000 costruttori e di altrettante imbarcazioni; nella sconfinata possibilità di effettuare prove in mare (lo scorso anno erano state poco meno di 4mila); nella disponibilità delle cinque tradizionali aree – Yachts e Superyachts, Boating Discovery, Sailing World, Tech Trade e Living the Sea – connesse tra loro da un percorso rinnovato,con nuovi pontili, banchine premium, darsene merceologiche, postazioni comunicative di nuova generazione.

E nel successo di pubblico (oltre 120mila visitatori la scorsa edizione) oltre che nella copertura mediatica assicurata da quasi 1200 giornalisti accreditati e dalla pubblicazione di oltre 2400 articoli su quotidiani e periodici di mezzo mondo. Sullo sfondo, il mood di un Salone programmato per creare business e stimolare relazioni. Ma anche l’upgrade auspicato dal neo-presidente di Confindustria Nautica nel suo citato intervento quando aveva scomodato Charles Darwin insistendo sulla necessità di collaborare e di affrontare in modo positivo i cambiamenti. Pura saggezza: l’identità di un evento si forma anche con i messaggi che quello stesso evento desidera inviare.