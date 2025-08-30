Gavia e Franciacorta. La provincia di Brescia tutta da pedalare

Un territorio tutto da pedalare quello della provincia di Brescia, anche grazie alle nuove ciclovie, attrezzati bike park, percorsi per mountain bike, gravel e downhill di varia difficoltà e percorsi per ogni livello di preparazione. Dalle salite della Val Camonica (nella foto sopra), la Val Sabbia e la Val Trompia alle escursioni tutte in pianura lungo il corso dell’Oglio fino ai saliscendi tra i vigneti della Franciacorta, la Valtènesi e il Lugana sono tante le vie da scoprire, costellate di strutture ricettive bike friendly.

Da non perdere la ciclovia della cultura che unisce Bergamo e Brescia, ideata nel 2023 è di 76 km, 34 borghi e centri storici da scoprire, 872 beni di interesse storico culturale. In Franciacorta vi sono 6 gli itinerari eno-ciclo-turistici mappati dalla Strada del Franciacorta. Fra i vari tracciati individuati dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, vi sono quelli che vanno da Desenzano a Lonato e Salò, da Bedizzole alla Valtènesi, da Salò alla Rocca di Manerba. La ciclovia dell’Oglio, fra monti, lago e pianura con i suoi 282 km è stata eletta la ciclabile più bella d’Italia agli Oscar italiani del cicloturismo.

Dai 1.883 metri del Passo del Tonale al Po, si snoda attraverso l’area Unesco delle incisioni rupestri della Valle Camonica, costeggia il lago d’Iseo e si insinua tra i vigneti della Franciacorta. È un percorso alla portata di tutti, immerso nella natura, che si può fare in una lunga ciclo-vacanza di più giorni, oppure a tratti. Nel comprensorio Ponte di legno-Tonale si trovano lunghe e panoramiche piste ciclabili, due Kids Bike Park, 26 percorsi MTB ben segnalati con frecce direzionali per un totale di 500 km. Infine la Val Camonica, con le sue salite leggendarie: Passo del Tonale, Gavia e Mortirolo da affrontare solo se ben allenati, o con l’e-bike.

Raffaella Parisi