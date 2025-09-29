Garisenda malata illustre. Stop al traffico in centro per i prossimi due anni

Chiunque cammini nel centro storico di Bologna si ritrova, quasi senza accorgersene, con lo sguardo rivolto all’insù. Lì, immobili e fiere, svettano le Due Torri, simbolo antico e custodi della città.

Realizzate nel corso del Medioevo nel punto d’ingresso dell’antica via Emilia avevano una funzione militare e rappresentavano, con la loro imponenza, il prestigio sociale della famiglia responsabile della costruzione. La Torre degli Asinelli fu costruita tra il 1109 e 1119 conta 498 gradini ed è alta 97,20 metri, la Torre Garisenda, alta 47 metri è nota per la sua forte pendenza, dovuta al cedimento del terreno e delle fondamenta, tanto che Dante la inserì nel XXXI Canto dell’Inferno.

Oggi un grande cantiere sembra "ingabbiare" le due sorelle che da centinaia e centinaia di anni ammirano la città dall’alto. Il motivo? La Garisenda è malata e non basterà un semplice cerotto per guarirla, ma un lavoro costante, delicato e di rinascita.

Proprio per questo la città non ha perso tempo per la messa in sicurezza e il restauro del monumento-simbolo della città su cui, da ottobre del 2023, aleggia il rischio di un cedimento. Il termine per l’intero intervento, che procederà per fasi, è fissato al 2028, cioè una data simbolo verso cui tendere per curare la "grande malata" e riportarla in sicurezza. Un lavoro importante, o meglio fondamentale, su cui i riflettori continuano a mantenersi ben puntati.

Nel frattempo però, resteranno invariate le attuali chiusure al traffico, che fin da subito hanno rivoluzionato la viabilità in via San Vitale, nel cuore della città: il primo tratto è stato chiuso al traffico e il percorso degli autobus è stato deviato su piazza Aldrovandi.

Si tratta infatti di un intervento che, inevitabilmente, ha portato con sé anche una riscrittura temporanea della viabilità cittadina, in attesa che la Garisenda ritrovi la sua stabilità.