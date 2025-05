Gamma Kona. Il Suv su misura per ogni cliente

di Francesco Forni

Pronta a tutto, pronta per tutti. Una protagonista apprezzata nel segmento dei Suv compatti presenta la sua gamma rinnovata. Dopo due anni dal debutto della sua seconda generazione, Hyundai Kona esibisce aggiornamenti su misura per il mercato italiano. Il gol è semplificare la scelta per gli acquirenti e garantire un elevato valore nel tempo. Esterni e opzioni di propulsione mantengono le apprezzate caratteristiche, mentre l’offerta si concentra su quattro livelli di equipaggiamento.

La struttura del listino è stata razionalizzata per fornire maggiore chiarezza nella configurazione: Kona gioca a carte scoperte. L’offerta in Italia si articola su quattro allestimenti: XTech, Business, N Line ed Excellence. Fin dal livello di accesso XTech (o XLine), la dotazione è completa, includendo sistemi per sicurezza e comfort. Kona, che è lunga 4,35 metri, si distingue per una vasta scelta di motorizzazioni, tra le più ricche nel suo segmento. Ecumenica per ogni esigenza. Sono disponibili propulsori a benzina, mild-hybrid, full-hybrid e una variante 100% elettrica. Questa diversità permette di rispondere tute le esigenze di spostamento.

Nel dettaglio delle opzioni troviamo il compatto e parco motore benzina 1.0 T-GDI con una potenza di 100 cavalli. È abbinabile a un cambio manuale ed è proposto sugli allestimenti XTech e Business. Salendo di livello, altro propulsore a benzina disponibile è il 1.6 T-GDI DCT che eroga 138 cavalli ed è associato a una trasmissione automatica DCT. Questa unità è disponibile con gli allestimenti Business, N Line ed Excellence.

Per chi cerca una parziale elettrificazione, è presente una versione mild-hybrid che sviluppa anch’essa 100 cavalli. Questa opzione è abbinabile all’allestimento Business con cambio automatico.

L’offerta ibrida completa prevede il Full-Hybrid 1.6 GDI HEV DCT da 129 cavalli. Funziona con una trasmissione automatica DCT ed è disponibile sugli allestimenti XTech, Business, N Line ed Excellence. Molto efficiente, in grado di garantire una percorrenza media di 20 km/litro.

La gamma si completa con la versione 100% elettrica, riconosciuta con il premio Green NCAP LCA Award per le sue prestazioni ambientali. L’offerta elettrica, aggiornata recentemente, prevede due configurazioni distinte per la capacità della batteria e la potenza erogata. La prima opzione monta una batteria da 48.6 kWh e fornisce una potenza di 146 cavalli. Permette un’autonomia omologata secondo il ciclo WLTP fino a 380 km.

La seconda opzione è dotata di una batteria da 64.8 kWh e offre una potenza superiore, arrivando a 218 cavalli. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP raggiunge i 510 km. Le varianti elettriche sono disponibili a partire dall’allestimento Exclusive, molto completo, e raggiungono il vertice con l’allestimento N Line.