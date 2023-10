Gamma colori infinita. Ci sono 400 opzioni

Lamborghini Revuelto primeggia anche in fatto di personalizzazioni con ben 400 opzioni disponibili per i clienti. Nel configuratore la prima cosa che salta all’occhio è l’infinita lista di colori, catalogati in sette categorie: Offerta base, Sportiva, Contemporanea, Eclettica, Classica, Tecnica e Ad Personam. Tra i base, tutti a tinta lucida, troviamo ad esempio l’Arancio Borealis e il Bianco Monocerus. Sono lucidi anche i colori classici, in cui ci sono chicche come il Viola 30°, lo stesso della Diablo SE 30.