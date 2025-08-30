FS Treni Turistici la scelta giusta per l’Oktoberfest

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della birra e non solo l’Oktoberfest che quest’anno si può visitare in tutta comodità grazie a Fs Treni Turistici che ha organizzato due convogli speciali, con partenza da Roma e arrivo a Monaco di Baviera, il prossimo 26 settembre e il 3 ottobre. Il biglietto si può acquistare a partire da 99 euro grazie alla promozione early bird, valida fino al 7 settembre.

Con Espresso Monaco, il treno notturno che parte da Roma Termini, si potrà raggiungere comodamente la Baviera viaggiando in vagoni letto, con cuccette da 4/6 posti, con carrozza ristorante e intrattenimento.

Si partirà venerdì 26 settembre e venerdì 3 ottobre da Roma Termini alle ore 19:57, e ritorno previsto domenica 28 settembre e 5 ottobre da Monaco di Baviera alle ore 15:30.

Il treno si fermerà anche a Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen.

Durante il viaggio è previsto intrattenimento e degustazioni di birre artigianali, per iniziare a festeggiare l’Oktoberfest già a bordo treno.