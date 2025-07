Free2move cresce ancora. Lanciata una app mondiale da 500mila auto in totale

Free2move protagonista globale nelle soluzioni di mobilità, ha annunciato i benefici apportati della innovativa applicazione mobile. Tale sviluppo segna la completa integrazione dei servizi Free2move e Share Now, consolidando una tappa cruciale nella strategia aziendale.

La piattaforma unificata è progettata per semplificare l’interazione degli utenti e rendere ogni servizio accessibile. La fusione dei due marchi è ora realizzata. La recente applicazione Free2move completa un percorso di integrazione avviato già nel 2022, offrendo un ventaglio esaustivo di soluzioni. Tra queste figurano il car-sharing free-floating, il noleggio a breve, medio e lungo termine, opzioni di abbonamento e servizi di parcheggio. Questa proposta unificata ridefinisce l’intera esperienza di mobilità.

Disponibile per dispositivi iOS e Android, la nuova applicazione consente l’accesso a oltre cinquecentomila veicoli in tutto il mondo. Più di diecimila auto sono dedicate al car-sharing in modalità free-floating, operando in Europa e negli Stati Uniti.

Gli utenti possono noleggiare veicoli al minuto, all’ora o per l’intera giornata, senza sostenere costi aggiuntivi per assicurazione o rifornimento. Free2move è impegnata a proporre opzioni di mobilità sostenibile. Ne è prova l’espansione costante della sua flotta di veicoli elettrici, disponibili in metropoli chiave. Queste includono città come Milano, Parigi, Madrid, Amsterdam, Amburgo e Stoccarda, promuovendo il car-sharing ecologico.

Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, ha dichiarato: "Il lancio della nuova app Free2move rappresenta un momento cruciale nel piano strategico dell’azienda, rafforzando la sua ambizione di diventare la più grande piattaforma di mobilità al mondo". Questo traguardo completa il processo di co-branding iniziato nel 2022, inaugurando un nuovo capitolo per l’azienda.

Il modello di servizio digitale di Free2move offre un’eccezionale flessibilità d’uso ai clienti. Essi possono mantenere il medesimo veicolo per periodi prolungati senza necessità di cambiare contratto. I prezzi si adattano automaticamente alla durata dell’utilizzo, garantendo convenienza. L’accorpamento della piattaforma Share Now potenzia le sinergie aziendali e supporta l’ambizione ’Dare Forward 2030 di Stellantis.

Free2move si conferma un fornitore di mobilità globale, con un ecosistema completo e un’attenzione prioritaria all’esperienza del cliente. L’offerta è trasparente, sicura, conveniente e fruibile attraverso un’unica app. L’azienda vanta attualmente oltre 6 milioni di clienti, 450.000 veicoli a noleggio e 500.000 posti auto.