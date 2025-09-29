Frecciarossa in Europa: "Vogliamo diventare la nuova metropolitana"

Fare dell’alta velocità la ’metropolitana d’Europa’. Un’immagine suggestiva quella scelta da Stefano Antonio Donnarumma,

amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, in un’intervista a Les E’chos, quotidiano economico-finanziario francese, per descrivere i progetti del Gruppo.

"Vogliamo costruire la metropolitana d’Europa ad alta velocita’, capace di collegare le principali citta’ del continente e diventare un’alternativa concreta all’aereo - ha spiegato Donnarumma - L’obiettivo è arrivare alla creazione di un consorzio che permetta agli operatori di coordinare i loro piani di investimento. Il nostro sogno è un’alta velocità con colori europei, e non solo italiani, costruita con la collaborazione di diversi operatori".

Il prossimo obiettivo di FS è operare entro il 2029 nel collegamento Parigi-Londra con un progetto da circa un miliardo di euro.

"I sistemi di alta velocita’ italiano e francese saranno meglio collegati in futuro con i viaggi fra Parigi e Milano che vedranno la durata ridursi a cinque ore e mezza, contro le poco piu’ di sette ore oggi". Dopo le tratte Parigi-Lione e Parigi-Marsiglia, l’Ad di FS ha confermato che Trenitalia guarda anche a un asse Roma-Berlino via Monaco, mentre in Spagna, attraverso la controllata Iryo, detiene già il 25% del mercato.

I Frecciarossa Parigi-Marsiglia di Trenitalia, con tariffe base inferiori del 30% rispetto a quelle della SNCF (il principale operatore ferroviario francese) hanno registrato un tasso di riempimento del 76%, ben oltre le aspettative. In Francia, il Gruppo Fs è stato il primo operatore alternativo sulla rete ad alta velocita’ dal 2021 con il Frecciarossa Milano-Parigi, collegamento riattivato dal 1 aprile dopo l’interruzione dovuta alla frana nella valle della Maurienne. A questo si aggiungono la gestione dei treni tra Parigi e Lione e, dal 15 giugno 2025, il collegamento

Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia. Oggi Ferrovie dello Stato trasporta gia’ circa 230 milioni di viaggiatori all’estero ogni anno.