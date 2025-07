Frecciarossa asseconda la voglia di vacanze

In estate la voglia di viaggiare si moltiplica, non solo per andare in vacanza, per questo Trenitalia ha deciso di potenziare le offerte legate all’alta velocità con i collegamenti Frecciarossa notturni tra Milano e Reggio Calabria e tra Milano e Lecce, in particolare durante le giornate di maggiore richiesta. Questi treni notturni permettono di viaggiare di notte e arrivare a destinazione già nelle prime ore del mattino e offrono un’opzione comoda per raggiungere il sud Italia senza sprecare tempo prezioso durante il giorno.

Sulla costa Adriatica diventano più veloci i collegamenti tra Milano e Lecce, con circa 45 minuti in meno per percorrere la tratta. Il Frecciarossa Roma-Torino è stato prolungato fino Bardonecchia per favorire il turismo in valle, mentre i Frecciarossa Milano - Napoli e il Milano - Salerno proseguiranno le loro corse rispettivamente fino a Reggio Calabria e Sapri.

Durante i fine settimana, inoltre, sono confermate le tratte Milano-Pescara e Bolzano-Pescara. Ulteriori fermate estive a Riccione, Cattolica, Senigallia, Monopoli, Fasano, Ostuni, Agropoli e Orbetello. Inoltre, quattro Frecciarossa consentiranno di viaggiare ogni giorno tra Milano e Parigi. Con Freccialink – il servizio Frecce+bus – saranno disponibili fino a 38 collegamenti, tra cui quelli per Sorrento, Piombino, Vieste, Cilento (San Marco di Castellabate e Acciaroli), Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme e Pompei Scavi.

Trenitalia offre diverse offerte e promozioni per i viaggi in Frecciarossa, ad esempio approfittando dei FrecciaDAYS che prevedono sconti fino al 60% per chi sceglie di viaggiare nei giorni feriali (martedì, mercoledì, giovedì e sabato).

Potenziate le offerte che riguardano i convogli Intercity e Intercity Notte attraverso 124 collegamenti giornalieri che consentono di raggiungere oltre 200 stazioni in tutta Italia. In particolare Intercity Notte nel 2024 è stato scelto da oltre 2 milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto al 2023. Una tendenza di crescita che si conferma anche nel 2025.

Sono disponibili per tutta l’estate nuove fermate a Diano, Taggia Arma, Monterosso, Carrara, Orbetello, Cattolica, Polignano a Mare, Paestum, Diamante e Tropea. A queste si aggiunge il prolungamento a Brennero dei treni Roma-Bolzano.

Fino al 28 settembre, attivo anche un nuovo collegamento Eurocity tra Pisa e Zurigo, che consente di viaggiare comodamente tra le principali località della costa toscana e ligure e la Svizzera. Dal 15 luglio, inoltre, è stato ripristinato il collegamento diretto Euronight tra Roma e Monaco di Baviera a bordo del Nightjet. Trenitalia ha potenziato anche la sua offerta regionale con gli itinerari turistici e oltre 180 collegamenti intermodali Link (treno+bus o treno+traghetto), che offrono un servizio capillare verso le città d’arte e le località più suggestive del nostro Paese.

Tornano i collegamenti intermodali Link verso le spiagge del Conero e Senigallia nelle Marche; Otranto, Vieste e Monopoli in Puglia; e in Campania il Cilento Link, Policastro e Trentova. Proseguono poi le attivazioni del Tap&Tap, il sistema di acquisto rapido del biglietto del Regionale, ora disponibile in Piemonte (sulla tratta Chivasso–Ivrea), in Toscana (sulla Livorno-Capalbio) e per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, sulla Trieste-Udine-Gorizia.